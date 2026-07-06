Un incendio forestal calcina una hectárea entre Mirambel y Cantavieja

Un incendio forestal se ha declarado durante la tarde de este lunes entre los términos municipales de Mirambel y Cantavieja, en la carretera A - 226 que une ambas localidades. El fuego se ha originado cerca del Mas de Orán y aunque se encuentra activo, la evolución es favorable. Se estima que la superficie afectada es aproximadamente una hectárea.

Hasta la zona se han desplazado dos brigadas helitransportadas, dos terrestres y dos autobombas del dispositivo INFOAR del Gobierno de Aragón. Uno de los medios aéreos se ha retirado y el otro continúa refrescando la zona. También han colaborado los bomberos de la Diputación de Teruel. Por el momento, se desconocen las causas del incendio.

*Información pendiente de actualizar