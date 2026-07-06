Actualizado 19:39

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

06 JUL 2026|

Actualizado 19:39

Un incendio forestal calcina una hectárea entre Mirambel y Cantavieja

El fuego se ha originado cerca del Mas de Orán y aunque se encuentra activo, la evolución es favorable. Hasta el lugar se han desplazado dos brigadas helitransportadas, dos terrestres, dos autobombas y los bomberos de la DPT

Incendio forestal entre Cantavieja y Mirambel. / L.C
Incendio forestal entre Cantavieja y Mirambel. / L.C

Alba Zurita06 07 2026

Comentar

ActualidadSucesos

Un incendio forestal se ha declarado durante la tarde de este lunes entre los términos municipales de Mirambel y Cantavieja, en la carretera A - 226 que une ambas localidades. El fuego se ha originado cerca del Mas de Orán y aunque se encuentra activo, la evolución es favorable. Se estima que la superficie afectada es aproximadamente una hectárea.

Hasta la zona se han desplazado dos brigadas helitransportadas, dos terrestres y dos autobombas del dispositivo INFOAR del Gobierno de Aragón. Uno de los medios aéreos se ha retirado y el otro continúa refrescando la zona. También han colaborado los bomberos de la Diputación de Teruel. Por el momento, se desconocen las causas del incendio.

*Información pendiente de actualizar

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Caspe prevé alcanzar 44 grados este martes, la temperatura más alta de Aragón

Gran parte de municipios del territorio también podrán llegar a máximas por encima de los 38º y se esperan noches tropicales en todo el Bajo Aragón Histórico

1

Caspe prevé alcanzar 44 grados este martes, la temperatura más alta de Aragón

El Bajo Aragón y el Maestrazgo afrontan un lunes de calor extremo y alto riesgo de incendios

AEMET activa el aviso naranja por máximas en el Bajo Aragón y el amarillo en el Maestrazgo, mientras Protección Civil declara alerta roja por incendios en varias zonas de la...

Comentar

El Bajo Aragón y el Maestrazgo afrontan un lunes de calor extremo y alto riesgo de incendios

Cercós: «En 30 años el Maestrazgo se levantó de la abismal crisis de la guerra de los dos Pedros, es un periodo muy interesante»

ENTREVISTA. El historiador se ha inmerso en la investigación ‘La reconstrucción del Maestrazgo: 1350-1450’, un trabajo sobre un periodo clave que desarrollará con una beca del CEMAT

Comentar

Cercós: «En 30 años el Maestrazgo se levantó de la abismal crisis de la guerra de los dos Pedros, es un periodo muy interesante»

Alcañiz amplía el horario de las piscinas y permite el acceso gratuito durante la ola de calor

También habrá acceso libre a las instalaciones de Valmuel y Puigmoreno, todas ellas estarán abiertas hasta las 21.00

Comentar

Alcañiz amplía el horario de las piscinas y permite el acceso gratuito durante la ola de calor

DGA abona más de 2,1 millones de euros en ayudas por los daños de las lluvias torrenciales de 2025

Las ayudas corresponden tanto a pérdidas en producciones agrícolas como a daños en infraestructuras de explotaciones agrarias

Comentar

DGA abona más de 2,1 millones de euros en ayudas por los daños de las lluvias torrenciales de 2025

Lledó adjudica la gestión del bar municipal a nuevos responsables tras culminar la licitación

El Ayuntamiento de Lledó ha resuelto el proceso de licitación del bar municipal, una tramitación que era obligatoria tras la finalización del contrato anterior. La alcaldesa, María Teresa Crivillé, ha...

Comentar

Lledó adjudica la gestión del bar municipal a nuevos responsables tras culminar la licitación
Periódico del Bajo Aragón Histórico