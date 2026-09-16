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16 SEP 2026|

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La Iglesuela del Cid refuerza su plantilla con el Plan de Empleo

El Ayuntamiento ha contratado a una persona de apoyo al alguacil durante seis meses

Panorámica de La Iglesuela del Cid y su característica piedra seca en primer término. / Ayto.
Panorámica de La Iglesuela del Cid y su característica piedra seca en primer término. / Ayto.

La COMARCA16 09 2026

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La Iglesuela del Cid cuenta con una persona más en plantilla a jornada completa, al menos durante seis meses. Es la vigencia del contrato del Plan de Empleo de la Diputación de Teruel al que se ha acogido el Ayuntamiento con el objetivo de realizar trabajos varios del día a día. "Es un refuerzo para el alguacil para desempeñar trabajos de todo tipo en mantenimiento y cuidado de espacios y edificios, limpieza...", dice el alcalde, Fernando Safont. El contrato es a jornada completa.

No es la primera vez que el Ayuntamiento se acoge a este Plan de Empleo, ya que permite "año tras año" una mejora en los servicios que ofrece el Consistorio. Además, consideran que también contribuye al fomento de empleo en entornos de despoblación.

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