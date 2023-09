Un incendio quema el balcón del antiguo Casino de Alcañiz

Un incendio calcinó el balcón del antiguo Casino de Alcañiz durante la madrugada del domingo al lunes. En el suceso no se registraron daños personales, sino únicamente del propio edificio, ya que se trata de una ubicación deshabitada. Los bomberos de la DPT del Parque de Alcañiz recibieron, sobre las 3.00, el aviso desde el 112 y hasta allí se desplazaron siete efectivos con dos vehículos. Por el momento, se desconocen las causas del origen del fuego.

Las llamas se iniciaron en un balcón en el que se acumulaban restos de pinos y otros materiales que estaban ardiendo. No obstante, la labor de los bomberos impidió que el fuego se extendiera al interior del edificio, por lo que solo resultó afectado el balcón. Cabe destacar que el inmueble en el que se desató el incendio se encuentra a tan solo unos metros de la plaza de España, lugar donde se estaba desarrollando la verbena por las fiestas del municipio. No obstante, los asistentes a las actuaciones musicales no corrieron peligro.

Los bomberos de Alcañiz realizaron en la misma noche también la prevención de los fuegos artificiales con los que celebraban las patronales de la capital bajoaragonesa. En este operativo participaron cuatro bomberos con dos vehículos.