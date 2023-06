Incertidumbre y preocupación en el Maestrazgo ante el cierre anunciado de Marie Claire

Como un jarro de agua fría ha sentado la noticia del cierre definitivo de la histórica empresa textil Marie Claire en la localidad castellonense de Vilafranca. Anunciado para el 20 de junio, el hecho supone una importante preocupación en las comarcas próximas del Maestrazgo y Gúdar Javalambre, ya que, entre la plantilla de 280 trabajadores, casi 30 de ellos son de La Iglesuela del Cid y Cantavieja.

La compañía comunicó el martes a los trabajadores su intención de presentar un expediente de regulación de empleo de extinción, solicitar el concurso de acreedores y cesar la actividad en menos de un mes. La clausura dejaría en la calle a toda la plantilla, aunque actualmente solo está activa un tercio de ella, mientras el 80 restante están en ERTE a la espera de la readmisión el 30 de junio. Sin embargo, nada es definitivo, la empresa y el comité continúan en negociaciones, agarrándose y confiando en la posibilidad de encontrar financiación en este tiempo.

La relevancia y preocupación ante el hecho se agrava por la despoblación en las cuatro comarcas implicadas, Els Ports, Maestrat, Maestrazgo y Gúdar Javalambre, así como la falta de industria en ellas, por lo que el impacto del cierre sería muy elevado. En la provincia turolense, especialmente afectará en La Iglesuela del Cid, situada a cinco minutos de la población de Castellón, donde los 25 trabajadores actuales suponen el 30% de la población activa del municipio. Además de dos trabajadoras de Cantavieja y un importante número de Mosqueruela. La situación se agrava teniendo en cuenta que la población es de mediana edad, y llevan, en muchos casos, más de tres décadas en la empresa. Sumado a que, en muchos casos, hay trabajando dos o más miembros de la familia.

Sergio Alcón, vecino de La Iglesuela del Cid, es parte de la plantilla que no ha cesado la actividad, aunque confía en encontrar una solución, teme lo peor ante el cierre anunciado: «Va a afectar en gran medida, no solo para los que trabajamos en Marie Claire, es un frenazo económico para toda la zona en diversos sectores; comercios, construcción u hostelería». El trabajador también remarca que afectará en gran medida a un futuro próximo y a la gente joven: «La plantilla es mayor, son puestos para las nuevas generaciones que no podrán ocupar. Además, en otros servicios va a reducir la demanda, y con ello los puestos de trabajo».

«Estas cosas son las que están vaciando nuestros pueblos. 25 trabajadores puede parecer insignificante, pero en un municipio pequeño es un gran pilar»

El hecho pone en una encrucijada a cientos de familias, que se ven ante las cuerdas por tener que decidir si esperar y confiar o, por el contrario, buscar trabajo en otro sector o incluso buscar alternativas en otra localidad. «Es una situación personal y desde luego todos pelearán por quedarse en sus pueblos, pero casos donde los dos sueldos dependan de la empresa va a ser muy difícil, los que mantengan un trabajo pasaran tiempo malos, pero es fácil que continúen en sus municipios», explicó Sergo Alcón. El trabajador de la fábrica, como residente de la comarca y por su propia situación personal, tiene claro que el hecho va a agravar la sangría demográfica: «Tanto se habla de España vaciada, y, desgraciadamente, así es como se vacía».

La situación es crítica desde hace años, el actual ERTE que afecta a 140 trabajadores desde enero, se trata del enésimo expediente, por lo que el cierre era anunciado, sin embargo, los trabajadores e implicados se aferraban a que la situación remontase. Además, preverlo no hace que la preocupación disminuya, por lo que ha supuesto, y también por el peso que continúa teniendo en todos los sectores. Por ello, ayuntamientos y empleados remarcan que «la última palabra sobre esta crisis empresarial todavía no se ha dicho».

En un intento a la desesperada de evitar su desaparición, la empresa está buscando inversores que permitan seguir la actividad, aunque con una plantilla más reducida. Los trabajadores continúan confiando en esa posibilidad: «aunque no sea toda la plantilla, mientras quede algo, está la posibilidad de ir creciendo, pero si se cierran las puertas, se acaba totalmente», subrayó Alcón. La alcaldesa de Vilafranca, Silvia Colom, también manifestó la necesidad de encontrar una solución financiera para mantener el máximo número de puestos de trabajo. Por lo que emplazó a la empresa y administraciones públicas a trabajar «urgentemente» en el objetivo común. Al igual que insta el alcalde de La Iglesuela del Cid Fernando Safont: «Va a ser un antes y un después, es uno de los pilares de la economía del pueblo, por lo que nos reuniremos con el Ayuntamiento de Vilafranca para considerar demandar ayudas autonómicas y estatales».

Centenares de personas se concentraron en 2010 ante un ERE de la empresa. /Lluís Puig

La situación financiera de la firma, fundada en 1907 y especializada en la fabricación de pantys y lencería íntima, hace tiempo que es muy delicada, a pesar de recibir hace dos años 21 millones de euros de la Generalitat Valenciana. En esta ocasión el grupo empresarial B2TEX ya han trasladado a los trabajadores que la deuda es tan elevada que no queda otra que cerrar las puertas, aunque oficialmente habla de «reestructuración financiera y operativa para relanzar la marca y garantizar la viabilidad a largo plazo».

El lunes volverán a reunirse el comité de empresa para continuar con los acuerdos. Mientras tanto, los trabajadores continúan a la espera, sin saber si se formalizará el cierre y si, en ese caso, les corresponderá una indemnización. Dos comarcas siguen en vilo, teniendo estos días muy presentes las épocas álgidas de la empresa, cuando llegó a disponer de 900 trabajadores, muchos de ellos del Maestrazgo. Tal era el impacto que incluso había servicio de autobús desde Cantavieja. Conscientes de lo que fue, lo que es y lo que podría llegar a ser, los implicados confían en que sea un bache más de la planta y volver a verla una vez más con las puertas abiertas.