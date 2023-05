Una incidencia en la red de telefonía deja a cientos de abonados de Valderrobres y Beceite sin conexión

Centenares de abonados de telefonía fija, móvil e internet de Valderrobres y Beceite permanecen sin conexión desde las 12.00 del mediodía del viernes. Al cierre de esta edición el problema no se había subsanado. La incidencia no ha afectado a todas las compañías aunque la más afectada ha sido Movistar. Desde Telefónica han explicado que la interrupción en el suministro se ha producido por el corte de un cable.

Se desconoce el motivo por el cual el citado cable se ha visto dañado. En torno a las 16.00 horas fuentes de la empresa Telefónica han subrayado que los técnicos se encontraban trabajando para subsanar la incidencia. Se descarta la incidencia meteorológica ya que el territorio no se ha visto afectado por lluvias importantes y tampoco por aparato eléctrico durante la jornada del viernes. La situación está provocando que cajeros automáticos y datáfonos no funcionen. De igual modo, empresas de todo tipo no están pudiendo recibir ni llevar a cabo llamadas con normalidad. Tampoco los servicios públicos y algunos dispositivos móviles de sanitarios que dependen de este servicio ni empresas de hostelería que están pendientes de reservas al inicio del fin de semana.