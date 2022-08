Indignación en Las Parras del Martín por el pésimo estado de su única carretera de acceso

Los vecinos de Las Parras de Martín, una pedanía de Utrillas, están indignados. Denuncian que el mal estado de la carretera que les une con este municipio de las Cuencas Mineras, al que pertenecen administrativamente, así como con el resto de los pueblos de la comarca, convierte en una tortura el desplazamiento, hasta el punto de que no cogen el coche si no es absolutamente necesario.

La carretera, la TE-V-1010, fue bacheada de urgencia el año pasado por la Diputación Provincial de Teruel (DPT), titular de esta vía, pero los problemas continúan. La calzada mide escasamente cinco metros de ancho, con pendientes pronunciadas en algunos tramos y con el firme plagado de blandones por el deterioro del asfalto. Por si fuera poco, no tiene señales horizontales que marquen la división de carriles ni los arcenes. El alquitrán, deshecho por el sol, forma montículos tan elevados en las orillas que la parte baja de los vehículos roza con ellos al ladearse para dejar paso al que viene en sentido contrario.

«Es muy peligroso circular por esa carretera, no se puede ir a más de 50 kilómetros por hora y cuando te cruzas con alguien, es mejor parar y dejarle pasar, para no tener un accidente», relata Jorge Chulilla, un jubilado de Las Parras de Martín. El hombre explica que, al no haber en la pedanía ni comercios, ni Ayuntamiento ni centro de salud, la población se ve obligada a recorrer a diario los ocho kilómetros que separan ambos núcleos –16 entre ida y vuelta–, «a pesar del deplorable estado de la vía». «Cogemos el coche porque no hay más remedio», asegura este pensionista, uno de los 20 habitantes del núcleo.

Ioan Lungu, un vecino de Utrillas que tiene dos explotaciones ganaderas en Las Parras de Martín y, por tanto, recorre esta carretera hasta ocho veces al día, relata que, en una ocasión, al intentar dejar espacio a un coche que circulaba en sentido contrario, la placa de la matrícula y parte del guardabarros de su vehículo saltaron por los aires tras chocar con un montón de alquitrán en la orilla. «Los coches acaban destrozados y cada dos por tres están en el taller», se queja el ganadero. El hombre subraya que el riesgo de un accidente es mayor por la noche, cuando el deterioro de la carretera es menos visible y la fauna silvestre –cabras monteses y corzos, principalmente– salta a la carretera.

A sus 51 años, Alberto Aguilar, que cada fin de semana se desplaza a Las Parras de Martín para visitar a sus padres, no recuerda la última vez que se asfaltó la TE-V-1010. «No se ha visto maquinaria en esta vía desde hace décadas –asegura–. La van bacheando, pero eso solo son parches». A su juicio, la carretera está «abandonada» y su mal estado aumenta «cada vez que hay una tormenta». «Necesita una buena reforma y deben hacerla, porque viene mucha gente por aquí para recorrer los senderos y disfrutar del paisaje, algo que supone desarrollo para el pueblo», resalta.

El Ayuntamiento de Utrillas se ha sumado a la reivindicación de los vecinos y el pasado 28 de julio aprobó por unanimidad en un pleno extraordinario, convocado exclusivamente para abordar este asunto, instar a la DPT a que actúe urgentemente en la rehabilitacion de la TE-V-1010.

El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, critica que desde 2016 las peticiones del Consistorio para que sea reparada la única conexión de la pedanía con el resto de la provincia han sido constantes. En los últimos seis años, del Ayuntamiento de la localidad minera han salido un total de 14 escritos -prácticamente uno cada cinco meses- solicitando a la Diputación de Teruel que mejore el firme y señalice correctamente la carretera hacia Las Parras de Martín. La pedanía está habitada en invierno por una veintena de vecinos pero ahora en verano cuenta con más de 300 residentes.

«Esa vía no es transitable. No tiene anchura, las cunetas están colmatadas de tierra y se desprende el asfalto; no basta con un bacheado, necesita un arreglo importante», demanda Joaquín Moreno. El alcalde de Utrillas critica que la carretera «no ha tenido un mantenimiento adecuado y, ahora, o tienes un coche todo terreno o lo más probable es que tengas un problema al circular por ella». Moreno señala que muchas personas utilizan la TE-V-1010 para ir a trabajar al polígono industrial de Utrillas e incluso los operarios del Ayuntamiento circulan por ella para llegar hasta los depósitos de agua municipales. Más allá de Las Parras de Martín, la carretera lleva a las localidades de Cervera del Rincón y Pancrudo.

El vicepresidente de la Diputación Provincial de Teruel y delegado del área de Carreteras, Alberto Izquierdo, señala que la institución tiene «en previsión» el arreglo de la TE-V-1010. «Estamos trabajando en la mejora de las comunicaciones de la provincia y buscamos, precisamente, una solución para la carretera de Las Parras de Martín», declara. Señala que, no obstante, esta vía «no es la que está peor de todas las de la provincia».