Indignación de la oposición por la ruptura del contrato de obra del Hospital de Alcañiz

Indignación de la oposición este lunes tras conocerse que el Servicio Aragonés de Salud ha iniciado el expediente de resolución del contrato de obra del nuevo Hospital de Alcañiz. Una decisión que DGA ha tomado después de casi un año con los trabajos paralizados y de que la UTE haya presentado dos propuestas para ahorrarse costes que han sido rechazadas. Las distintas formaciones políticas critican la actuación del Gobierno autonómico y lamentan que esta decisión retrasará todavía más la construcción del Hospital.

La portavoz de Ciudadanos en materia de Sanidad en las Cortes de Aragón, Susana Gaspar, ha pedido al Gobierno de Aragón que «haga autocrítica» y «asuma la responsabilidad» ante la rescisión del contrato de obra que conllevará el retraso en la ejecución del proyecto. Para Gaspar, la situación «no ha sobrevenido de repente», sino que DGA «sabía desde hace meses del retraso en la ejecución de las obras y no ha actuado hasta que no se ha llegado a un callejón sin salida».

Gaspar ha insistido en que desde las Cortes de Aragón han avisado en diferentes ocasiones del retraso acumulado y no se han tomado medidas «hasta que no ha quedado más remedio«. En este sentido, ha señalado que Ciudadanos pidió conocer la planificación para conocer el grado de ejecución de obras y que avisaron de la escasez de trabajadores y de que no se iban cubriendo las certificaciones que debían cumplirse.

De hecho, Gaspar ha recordado que el diputado turolense de Cs, Ramiro Domínguez, ya interpeló en la última sesión plenaria de noviembre a la consejera de Salud y le invitó a negociar con la empresa para evitar la paralización de las obras. Asimismo, Ciudadanos lamentó que el Ejecutivo autonómico «no tuviera previsto un plan B«, a pesar de que la consejera Pilar Ventura reconocía que existían varios informes de la dirección de la obra en los que se detallaba que «se estaba trabajando con medios y personal escasos».

También el presidente del Partido Popular en la provincia de Teruel, Joaquín Juste, ha criticado con dureza la actuación de DGA: «Por el sectarismo del Gobierno que tenemos en este momento no tenemos Hospital«. Y ha defendido que la obra estaría finalizada «si el proyecto del anterior gobierno se hubiera respetado».

Igualmente, Juste ha señalado que «lo más grave» de la decisión tomada por el Salud es que «no se sabe cuando estará finalizado el Hospital», ya que habrá que hacer un nuevo proyecto y volverlo a adjudicar. «Yo creo que hay una falta de interés en invertir en ese Hospital», ha resumido el presidente del PP en Teruel.