Inés Donoso: «En el triatlón cross nadie te regala nada y te lo tienes que ganar»

¿Cómo valoras la consecución de este campeonato?

Pues complicado pero también fue divertido ya que los tres tramos, en especial el de ciclismo, lo realizamos sobre un recorrido muy entretenido.

En la prueba finalizaste primera de categoría absoluta femenina con un tiempo de 1h.26’18’’, ¿un tiempo acorde con lo que en principio te habías propuesto?

En principio no me había marcado un tiempo concreto porque normalmente en el triatlón cross todo depende para hacer un buen crono de cómo sea el circuito de bicicleta, es decir, que sea muy llano o por el contrario sea con muchas subidas y bajadas. En esta ocasión finalicé el recorrido de 19 km. en 51’18’’ que estuvo muy bien. En cambio donde sí que marqué los tiempos que me había propuesto fue tanto en el segmento de natación de 600 m. que lo hice en 1’32’’ y el de carrera a pie de 5 km. que lo acabé en 4’33’’.

¿En qué momento te viste con la opción de ganar el campeonato?

Fue durante el transcurso del tramo de carrera a pie después de adelantar a mi compañera Ester Ruiz. La fue dejando cada vez más atrás y al ver que no me seguía ya me vi campeona.

Hablamos de ese primer puesto de la categoría absoluta femenina de Aragón pero, ¿qué opinión te merece haber finalizado 22ª de la general?

La verdad que fue una magnífica clasificación, tanto es así que hasta yo mismo me quedé sorprendida una vez conocí los tiempos. Solo espero continuar así.

¿Cuál fue el nivel que hubo en este campeonato?

El nivel del campeonato de Aragón de triatlón cross en categoría femenina está creciendo poco a poco porque somos muy pocas las que lo practicamos. Sin embargo está claro que nadie te regala nada que te lo tienes que trabajar y por ello hay que luchar hasta el final para conseguir el triunfo como me sucedió a mi en Ejea ya que hasta que no finaliza la prueba no hay nada decidido y cualquiera puede llevarse la victoria.

En Ejea te coronaste como campeonata de Aragón de triatlón cross, ¿cuál es tu próximo reto?

Pues voy a intentar ganar el triatlón olímpico que se celebrará el 6 de agosto en Tarazona.

¿Cuánto tiempo llevas practicando el triatlón cross?

En realidad llevo practicando este deporte desde hace muy poco tiempo. No fue hasta que me vi con opciones de alcanzar algunos de los objetivos que me planteé cuando me lancé ha entrenar y competir.

¿Qué consejos les das a esos niños y niñas que comienzan a practicar el triatlón cross?