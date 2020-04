El inicio de una etapa ilusionante

Con mucha ilusión y ganas de continuar creciendo y mejorando la Semana Santa de Andorra. Así afrontaba Aitor Pes el inicio de su etapa como presidente de la cofradía del Cristo de los Tambores, grupo que representa a todos los andorranos y andorranas que se cuelgan un tambor o un bombo y se bordan la insignia en su túnica negra. La suspensión de la Semana Santa por el coronavirus ha supuesto un varapalo para los amantes, como él, de la tradición tamborilera pero reconoce que la salud es lo primero. Aunque no es lo mismo, subraya que los tambores y bombos de Andorra redoblan estos días por todas las calles. Lo hicieron para conmemorar las jornadas nacionales y de la ruta, y lo seguirán haciendo estos días. «Lo vivimos con mucha pena pero no dejaremos de tocar desde nuestras casas. El año pasado me perdí encuentros porque acaba de ser padre, que eso es muy bonito. Pero este año esto… Te puedes imaginar las ganas que tengo», cuenta.

Aitor llevaba unos años trabajando con Fernando Galve y decidió presentarse para dar «continuidad» al trabajo. Coincidió con otros dos candidatos y, antes de realizar elecciones, llegaron a un acuerdo para formar una junta única. Aitor está acompañado por su amigo Cristian Callejas, que es el vicepresidente, y Nicolás Escudero, que ejerce como vocal. «En total, estamos 14 personas en la junta», explica Aitor.

Ensayos de las Escuela del Tambor de Andorra este mes de marzo. M.Q.

Una de las prioridades de la cofradía es seguir trabajando en la escuela del tambor, que es la que garantiza el relevo generacional y la conservación de la tradición. De hecho, el grupo 3 de la escuela -el de nivel más avanzado- acaba de formar su propio grupo, ‘los salesianos’. Iba a ser su estreno, pero tendrán que esperar al año que viene. «Ellos se veían capaces y nosotros también», reflexiona. Los ensayos de la escuela son de lunes a jueves en el patio del colegio Manuel Franco Royo y los niños pueden acudir desde prescolar.

El otro gran reto del Cristo de los Tambores es organizar las jornadas nacionales, que estaba previsto que llegaran a Andorra en 2022.

Un «poseso» del tambor

Todo aquel que conoce a Aitor sabe de su pasión por el tambor. Además del Cristo de los Tambores, es cofrade del Cristo Sentenciado a Muerte y miembro de los Romanos. Junto a buenos amigos de otros pueblos de la Ruta, forma parte de ‘los Posesos’, un grupo que impulsó para participar en el concurso de Híjar. «Llevamos ya varios años y sólo creamos el grupo para salir en Híjar. Lo que sentimos al tocar ese día es indescriptible», explica.

A lo largo de los años, Aitor ha formado una «gran familia» de amigos y una más pequeña, la suya propia. Su mujer es de Urrea y tienen una hija a quien intentarán transmitirle la esencia de ambos pueblos. Compartir la Semana Santa entre estos dos municipios tiene muchas ventajas aunque, como reconoce Aitor, será complicado ir a Urrea por la responsabilidad de presidir el Cristo. Su mujer si que lo hará porque además es ella quien lleva la escuela de niños y niñas. Aitor y su familia son todo un ejemplo de implicación en la preservación de las tradiciones y toques del territorio. Sin ellas, el toque de la Ruta no hubiese llegado tan lejos. ¡Y lo que le queda!