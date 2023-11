La innovación en renovables se analizará en el Foro Sella con más de 10 ponentes

La primera conferencia internacional sobre innovación en gestión energética de la industria tendrá lugar el próximo 24 de noviembre a partir de las 9.00 en el espacio Hábitat Sella de Villanueva de Gállego (Zaragoza). El evento contará con más de 10 ponentes y está organizado por el FIE (Foro de Industria y Energía) y Foro Sella con la colaboración de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), el Clúster de la Energía de Aragón y la Universidad de Zaragoza.

Se trata de una jornada de carácter internacional que cuenta con un espacio de reflexión y debate enfocado a cuestiones clave del desarrollo económico y social como la energía, el medio ambiente, la innovación, y en general los objetivos definidos en los 17 ODS de las Naciones Unidas.

El foro se dividirá en varias partes. La primera analizará cuál es la situación actual de la gestión energética de la industria tanto a escala global como local. La segunda reflexionará acerca de las tendencias y el futuro de la industria de la energía. Asimismo, el evento contará con un espacio dedicado a explicar casos de buenas prácticas con la participación de empresas como Amazon Web Service o Saica. «Es un lujo que compañías tan importantes puedan estar en el foro y expliquen cómo están afrontando ese proceso de transición ecológica en Aragón», señala Albert Concepción, director del Foro de Industria y Energía.

Foro Sella estará inaugurado por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y tendrá la participación de destacadas autoridades de instituciones locales, nacionales y europeas, además de representantes del sector empresarial, que abordarán el reto de la transición energética desde una perspectiva global y con especial acento en Aragón.

Además, el foro pretende ir más allá de una serie de conferencias sobre gestión energética de la industria. El objetivo es que se convierta en un escaparate de la innovación desde el punto de vista tecnológico como de los nuevos modelos de gestión, regulación y colaboración público privada. «Uno de nuestros principales objetivos es mantener e incrementar la competitividad de la industria y darles herramientas para que pueda lograrlo», recalca Concepción.

También, contará con la presencia institucional del ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España que clausurará el evento, José Manuel Albares, y representantes de las embajadas de Alemania, Francia y la Comisión Europea.

Ponentes internacionales

La conferencia inaugural estará a cargo de Mike Berners-Lee, profesor de la Universidad de Lancaster y especialista en huella de carbono e impacto medioambiental de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). Además, Berners-Lee es autor de los best -seller ‘There is not a Planet B’ y de ‘How Bad are Bananas?’. «Es un tema que se ha tratado poco, pero que en un futuro va a ser importantísimo y en el foro podremos abordarlo con un gran profesional», explica Concepción.

En su intervención abordará la gestión energética de las empresas TIC y los centros de datos, dos sectores que en ocasiones son pasados por alto en el debate sobre la sostenibilidad. Además, tratará de sentar las bases para analizar la gestión de la energía en todas las industrias desde una perspectiva sostenible e innovadora.

El profesor británico Berners-Lee es conocido por su visión crítica en el análisis de las implicaciones medioambientales de las acciones cotidianas. Por ello, su conferencia proporcionará una serie de perspectivas sobre cómo las empresas TIC pueden minimizar su impacto en el medio ambiente y fomentar prácticas más sostenibles. También se reflexionará acerca de la elección estratégica de ubicar empresas TIC y polígonos industriales en lugares con alta disponibilidad de energías verdes, como puede ser el caso de Aragón, donde la generación de energía renovable es excepcionalmente alta.

Al profesor universitario, Berners-Lee le seguirán más ponentes y mesas de debate durante toda la jornada. En primer lugar, una acerca de las tendencias sobre el cambio de paradigma y de cómo influirá la transición ecológica en la ubicación y diseño de la industria TIC. En el debate participaran Julio Tejedor, representante del Cluster Energético de Aragón; Santos Prieto, presidente de la Confederación Española de Áreas Empresariales (CEDAES); un representante de la Red Eléctrica; Manuel Giménez, director ejecutivo de Spain DC y Fernando Samper García, director de desarrollo eólico y solar de Forestalia.

La mañana continuará con una mesa de empresas en que se abordará cómo las renovables pueden cubrir las necesidades de la industria. Intervendrá Agustín Lalaguna, vicepresidente de CEOE Aragón; David Blázquez, responsable de Infraestructure, Energy and Sustainability Policlyl de Amazon España; y un representante de las empresas Saica, Stellantis y Balay -BSH.

Finalmente, en la última mesa de debate se reflexionará sobre el reto global al que se enfrenta el mundo ante la transición energética. En ella, participarán Ingo Stender, ministro consejero de la embajada de Alemania en España, un representante de la embajada de Francia en España y Yolanda Mezquita, jefa de Unidad de la TF2 y dirección General de Energía de la Comisión Europea.

Un escenario de renombre

Gracias a la participación de expertos internacionales y nacionales el Foro Sella pretende convertirse en un escenario de renombre donde compartir conocimientos y perspectivas con una audiencia interesada en la gestión energética de las empresas industriales.

Las conferencias son una oportunidad única para aprender, debatir y colaborar en la búsqueda de soluciones para un futuro más limpio y respetuoso con el medio ambiente. «Confiamos que eventos como este ayuden a muchas empresas a tomar decisiones informadas», señala Albert Concepción.

Impulso de la industria en Aragón

En un contexto de crecimiento de la energía renovable, Aragón toma protagonismo como eje de atracción de nuevos desarrollos industriales. «El futuro es halagüeño, pero no basta con tener una situación estratégica porque también hay que saber aprovechar esa ventaja y hacer inversiones y tener formación», recalca Concepción.

La comunidad destaca por su compromiso con la generación de energía limpia y sostenible y la convierte en un polo estratégico para empresas que buscan reducir su huella de carbono y contribuir a la transición ecológica manteniendo y aumentando su competitividad. «Hay muchos condicionantes que provocan que una empresa decida implantarse en un lugar, pero en la actualidad el acceso a energías sostenibles y eficientes es un vector fundamental», añade.

Todo ello se refleja en el establecimiento de compañías TIC y datacenters (centros de procesamiento de datos) en los últimos años, además de la evolución de grandes empresas industriales del sector del papel, automotriz y electrodomésticos, que además participaran en el Foro Sella.

El registro al evento es libre y se puede seguir de forma presencial y online.