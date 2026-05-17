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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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17 MAY 2026|

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Los institutos del Bajo Aragón Histórico se sumarán a la huelga autonómica por la educación pública

Hay convocados paros y protestas los próximos días 19 y 20 de mayo con manifestaciones en Alcañiz, Andorra y Utrillas

Imagen de archivo de la última huelga educativa en Alcañiz./ C.O.
Imagen de archivo de la última huelga educativa en Alcañiz./ C.O.

La COMARCA17 05 2026

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ActualidadEducación

La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Teruel se movilizará la próxima semana para mostrar su rechazo a los conciertos anunciados por el Gobierno de Aragón en Bachillerato. Bajo el lema ‘Dinero público para la educación pública’ y con la premisa de que sin educación pública «no hay igualdad y no hay futuro», no solo pretenden mostrar el rechazo a la privatización, sino concienciar al conjunto de la población.

Desde plataforma sostienen que invertir los más de 20 millones que costará el concierto de Bachillerato en el sistema público supondría «una financiación adecuada y puntural de los centros para su mejor funcionamiento, la cobertura de vacantes que impiden una docencia normalizada, un transporte escolar de calidad, el refuerzo del personal no docente, la ampliación de la formación profesional, la mejora de servicios de comedor, la adecuación climática de las aulas o la modernización de infraestructuras».

En el Bajo Aragón Histórico, coincidiendo con la convocatoria de dos jornadas de huelga de la comunidad educativa el 19 y 20 de mayo se han previsto distintas manifestaciones: el primer día en Andorra (11:00 horas), Alcañiz y Utrillas (19:00), y el segundo día en Teruel (11:00). En Alcañiz y en Andorra saldrán desde los Institutos de Educación Secundaria hasta las plazas de España y Regallo y en Utrillas se ha previsto concentración en la Plaza del Ayuntamiento. Al margen de las huelgas, está previsto que todos los centros se sumen a la convocatoria. En Caspe la movilización será el miércoles (11.00) e irá desde el centro educativo hasta la plaza de España.

DGA informó este jueves de que tras un reunión con el comité de huelga que forman los sindicatos, se han establecido servicios mínimos del 25% con un miembro del equipo directivo. Además, los centros de Educación Especial tendrán un técnico de enfermería.

«A la comunidad educativa cada vez se le están atribuyendo más funciones que van más allá de lo educativo y lo pedagógico y no nos sentimos apoyados, no tenemos los recursos para dar una buena atención y nos encontramos con que sí que hay dinero para la educación privada», lamenta Liliana Benito, directora del IES Mar de Aragón de Caspe que sostiene que en su caso, llevan desde principio de curso «reclamando un fisioterapeuta y que se cubra la plaza de auxiliar administrativo».

La misma sensación de desamparo se comparte también en el IES Pablo Serrano de Andorra, donde sostienen que la educación pública lleva «muchos años perdiendo cada vez más recursos». «En el medio rural nos empiezan a exigir un número mínimo de alumnos para mantener un aula de FP y nosotros no nos medimos por el rendimiento económico, sino por la labor social que supone para los estudiantes», denuncia Ángeles Andrés, profesora Formación Profesional en el centro de la Villa Minera.

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