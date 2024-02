Investigan las medidas de seguridad de la caída mortal de un alcañizano en una nave de La Puebla

Inspección de Trabajo investiga la muerte del vecino de Alcañiz de 49 años que perdió la vida el sábado al caer al vacío desde el tejado de la nave de la empresa Precon (antigua Pretersa Prenavisa) de La Puebla de Híjar, donde trabajaba para Montajes Miró en tareas de mantenimiento.

El fallecido portaba arnés anticaída con línea de amarre pero los mosquetones estaban sujetos al propio arnés por lo que no sirvieron para evitar la caída. Según apunta José de las Morenas, secretario de Política Industrial y Salud Laboral de UGT Aragón, se desconoce si se había montado una línea de vida o, en caso de que la hubiera, por qué el fallecido no estaba anclado a ella. Además, en el momento del suceso estaba trabajando en el montaje y sustitución de claraboyas con dos responsables de Montajes Miró por lo que, de las Morenas, señala que no entiende cómo «no le obligaron a utilizar las medidas de seguridad». «Vamos a ver si lo que pasó puede ser un delito contra la salud de los trabajadores por falta de medidas de seguridad, lo que obligaría a intervenir a la Fiscalía», señala el secretario de Política Industrial y Salud Laboral de UGT Aragón.

NOTICIA RELACIONADA

«Ni una muerte más»

UGT y CCOO pidieron este lunes en una concentración en Zaragoza medidas urgentes y un plan de choque, después de que cuatro personas hayan muerto en Aragón en accidente laboral en los primeros 35 días de este año, dos de ellas este fin de semana. La concentración en el paseo de la Constitución fue secundada por cerca de un centenar de personas de los dos sindicatos. «Son muertes evitables. Que a estas alturas del siglo XXI un trabajador se precipite y se mate desde 14 metros… Basta ya, ni una muerte más en el puesto de trabajo. Hay una falta evidente de medidas de coordinación de las actividades empresariales», señaló el representante de UGT.

Por su parte, el secretario de salud laboral de CC.OO Aragón, Luis Clarimón, reclamó más recursos para el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo perteneciente al Gobierno de Aragón. Un organismo indispensable para vigilar y controlar a las empresas que no cumplen con la normativa de prevención de riesgos laborales. «La ley de prevención podría tener actualizaciones, pero es una buena ley. Lo que tienen que hacer es cumplirla. Es una ley del 95, que entró en vigor en el 96 y que hay sectores que no se han enterado de que existe. No evalúan adecuadamente los riesgos y no toman las medidas preventivas y de seguridad», denunció.

Los responsables sindicales señalaron que a las empresas con «alta tasa de siniestralidad hay que investigarlas». «Tiene que actuar la inspección de trabajo y si se ve que hay responsabilidad empresarial, en las muertes y si son penales, debe actuar la fiscalía», incidieron. Los sindicatos reclamaron además la puesta en marcha de los delegados territoriales de prevención para llegar a las pequeñas empresas donde hay menos de 50 trabajadores y no hay representación sindical.