Irene Burillo: «La fortaleza mental es principal pilar de mi tenis»

Hace solamente unos días ganaste este W25 en Lisboa… ¿Cómo han sido estas últimas jornadas?

Nada más vencer en Lisboa estiré, di una rueda de prensa y me marché a Lima (Perú) a jugar otros dos torneos. No he tenido mucho tiempo de disfrutar del triunfo pero estoy muy contenta. Sobre todo porque con esta victoria me aseguro también la participación en el Open de Australia.