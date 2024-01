Irene Burillo: «Con llegar a los Juegos Olímpicos en cuatro años me conformo»

Irene, además de ser la número 10 en España y la 269 a nivel internacional, también has sido reconocida como la mejor tenista en Aragón en 2022. ¿Cómo recibiste esta noticia?

Súper contenta. Y agradezco mucho estar nominada otro año más porque así también siento que el trabajo tiene su recompensa.

En esta temporada has conseguido tus primeras victorias en WTA qualy y en el main draw en el Mutua Open de Madrid.

Lo recuerdo como una gran semana, fue impresionante. Llegué sin ninguna expectativa y se fueron dando los partidos cada vez mejor, rodeada de toda mi familia, que también fue un plus. La verdad que fue la mejor semana de mi vida de momento.

Y también jugaste un partido como una top 10…

Ese partido fue increíble, una experiencia súper positiva. Tuve bastantes nervios antes de entrar a pista pero terminé muy contenta. Al final me lo llevaré siempre y es increíble haberme podido enfrentar a Coco Gauff (nº3 del mundo).

Has tenido victorias contra algunas tenistas top 100. ¿Cómo has vivido esos enfrentamientos?

Sí, justo en el torneo que se hizo en Zaragoza estuve a punto de ganar a una chica que estaba 107 o 109 en la primera ronda y me sentí muy bien jugando ese torneo. Y justo dos o tres semanas después fue el Mutua (Madrid) y ahí conseguí mi primera victoria contra Tereza Martincova que estaba la nº 98 y me sentí muy cómoda jugando porque, además, las condiciones se adaptaban perfectamente a mi juego. Luego pasó lo mismo pasó contra Kaia Kanepi en primera ronda.

En el W80 de Zaragoza llegaste a cuartos de final en el cuadro individual y a semifinales en dobles junto con Andrea Lázaro…

Con Andrea siempre intento jugar porque tenemos mucha complicidad y nos lo pasamos muy bien que es para lo que jugamos dobles. Ambas estamos más focalizadas en individual y con estos partidos podemos coger ritmo y confianza si jugamos como lo hicimos en Zaragoza.

En otras entrevistas has señalado que te sentías más cómoda jugando en dobles que en individual. ¿Cómo estás evolucionando en el cuadro individual?

La verdad que bien, ahora me encuentro mejor jugando en individual. Dobles lo hago más para coger ritmo, sobre todo a principio de año que necesitamos más partidos. Este año, en individual me ha ido muy bien y he cogido más experiencia. Por tanto, seguiré jugando en dobles pero con prioridad en el individual, que es para lo que entrenamos.

También estás cogiendo experiencia en diferentes terrenos de juego. ¿Te consideras una tenista camaleónica?

Sí, me adapto bien a todas las superficies, antes me gustaba más jugar en pista rápida porque estaba muy acostumbrada. Cuando me fui a entrenar a Valencia me adaptaba mejor en tierra porque los entrenamientos y partidos eran en esa superficie y, actualmente, mi estilo de juego se adapta muy bien a todas las circunstancias tanto en pista rápida como en Wimbledon (hierba), por ejemplo, que me encontré muy cómoda y conseguí ganar un partido, y en tierra batida lo mismo.

¿Cuáles han sido tus mayores logros este 2023?

La semana que más destacaría sería la del Mutua Madrid Open, también haberme clasificado para todas las previas de los Grand Slam, menos Roland Garros que lo tengo pendiente, y bueno mi mejor ranking fue en 2022, cuando llegué a ser la nº 207. Luego, mi triunfo más importante fue en 2021 el 60.000 de EE.UU en Atlanta.

¿Será el 2024 el año del salto al top 100?

Ojalá conseguirlo porque es verdad que tengo bastantes victorias a chicas que están cerca del top 100 y de ese raking, como hemos comentado. Pero poder conseguirlo o por lo menos bajar la barrera del 200 ya me daría un extra para seguir jugando y decir estoy mejorando porque siento que estoy mejorando mucho. Llevo 3 años acabando top 300, que también se busca regularidad, pero por supuesto estamos buscando ese salto.

Este año el calendario tenístico de la próxima temporada está marcado por los Juegos Olímpicos. ¿Sería un sueño llegar a ellos?

Sí, eso lo veo más lejos porque ahora tenemos jugadoras que tienen mejor ranking que yo, como Estela Díez. En tenis es más difícil pero con conseguirlo en cuatro años me conformo.

Este fin de semana has jugado en Caspe, tu pueblo. ¿Qué ha significado para ti?

Me ha hecho muchísima ilusión jugar aquí y que la gente disfrute porque le tengo mucho cariño a las personas de Caspe. Hacía más de 10 años que no jugaba un partido de exhibición y lo he disfrutado arropada por mis familiares y amigos.

¿Qué expectativas tienes del 2024 y cuáles van a ser tus primeras competiciones?