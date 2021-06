Irene Burillo: «Puedo competir con las mejores del mundo y hacerlo muy bien»

Estas solamente a unos días de jugar en Wimbledon un Grand Slam, ¿Qué es lo que sientes?

Estoy muy contenta, este es mi primer Grand Slam. Estoy con muchas ganas de jugar y con ganas de hacerlo lo mejor posible.

¿Cómo te has conseguido clasificar para este torneo?

La verdad que este año he jugado muchos torneos y la verdad es que me han ido muy bien. De momento, este ha sido el año que más puntos he conseguido. Además, como gané el torneo de Rome (Georgia, EEUU), que era en enero, conseguí muchos puntos. Ahora tengo casi 300 puntos WTA, que es, más o menos, lo que te piden para entrar en las rondas previas de un GS.

¿Sabes ya contra quién y cuándo vas a jugar en Wimbledon?

Sí, justo este lunes salió el cuadro. Juego contra la número 2 del cuadro, que es una búlgara. Es la 105 del mundo, si no me equivoco. Me han dicho que es muy sólida, que al igual que yo prefiere la tierra. Pero bueno, yo me centro en mí, y daré lo mejor de mí misma. A priori es un partido difícil pero ya veremos. El horario hay que esperar porque todavía no ha salido.

Ya ha sido difícil llegar hasta aquí pero… ¿Por qué no soñar, no?

Sí, al fin y al cabo están aquí las mejores del mundo y sabes que cada partido va a ser súper difícil. Pero yo también estoy aquí y eso es por algo. Yo puedo competir con ellas y hacerlo muy bien. Hay que tener confianza y pensar que todo puede ser…

A los tenistas os influye mucho la superficie en la que jugáis… ¿Cuál es tu preferida?

Cuando era pequeña siempre prefería jugar en pista rápida pero últimamente he jugado muchos torneos en tierra y casi que me siento más cómoda jugando en tierra batida.

Y antes de esto… ¿cómo te ha ido la temporada?

Pues empezamos la pretemporada en noviembre-diciembre. Ya en enero me fui a jugar mi primer torneo WTA a Abu Dabi, pero perdí en la previa. Luego fui a EEUU, y gané el torneo de Rome (Georgia) que te comentaba antes. Por allí, en EEUU, nos quedamos haciendo una gira bastante larga hasta terminar la temporada de pista rápida. Luego empezamos en Argentina con la tierra, dónde también conseguí ir sacando puntos. Este año es uno de los que más he viajado: Estambul, Portugal, Italia, República Checa… La temporada está siendo buena, si sigue así ojalá esté pronto entre las 200 primeras del mundo.

Espero que te guste viajar…

Sí, sí que me gusta pero es verdad que a veces es demasiado. Sobre todo los aviones de muchas horas. Pero como al final te gusta tanto lo que haces pues te compensa.

¿Cuándo empezaste con esto del tenis?

Empecé cuando tenía 6-7 años jugando en el club Meridiano Cero de Caspe con mi hermano.

¿Y sigues viniendo a Caspe? ¿Cuál es tu relación con la localidad?

Bueno, intento estar por allí siempre que puedo. Ahora he estado 5-6 días. Siempre que puedo y tengo unos días libres o me dejan irme a descansar siempre intento ir a Caspe para ver a mi familia. Me encanta estar allí.

Tu rutina como profesional, ¿cómo es?

Pues entrenamos mucho. Ahora estoy en Barcelona en una academia llamada ADIN y entrenamos mucho. Por la mañana hacemos tenis de 9.00 a 11.00 y luego hacemos una hora y medio de físico. Ya por la tarde entrenamos de 15.00 a 16.30. Es cierto que hay días que si estamos más cansados y hacemos solo una sesión pero bueno… siempre que volvemos de torneos intentamos entrenar lo máximo posible para preparar los siguientes.

Y ya para terminar… ¿Dónde está tu límite?