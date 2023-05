Isel Monclús afirma que pondrá «el foco en el apoyo a la juventud» como candidato a la alcaldía de Calaceite

El presidente de la Comarca del Matarraña, Isel Monclús, anunció hace varios días su intención de presentarse a la alcaldía de Calaceite por el PSOE, algo que se ha ratificado con la publicación de las listas electorales. Monclús repite como candidato socialista con un objetivo claro de «apoyar a la juventud, de la manera que sea, para tratar de revertir el decrecimiento poblacional». «El pueblo no ha evolucionado en los últimos cuatro años y queremos darle un giro para encauzar el camino, en vez de seguir con este decrecimiento de población que tenemos. El 25% de la población de Calaceite supera los 85 años, unas 250 personas. Tenemos que ponernos las pilas para atraer a gente joven y fijar población», ha dicho el candidato socialista a la alcaldía, que lidera una lista renovada en más del 50% para «dar una vuelta de tuerca a las políticas municipales».

La secretaria general del PSOE Teruel, Mayte Pérez, ha respaldado a Isel Monclús destacando su implicación y preparación, así como la experiencia adquirida tras un año como presidente de la Comarca del Matarraña, sustituyendo al también socialista Rafael Martí. «Se ha revelado como un excelente servidor público, que sabe tomar decisiones y tiene claras sus prioridades, demostrando mucho interés e implicación con el territorio», ha dicho destacando, además, las muchas ganas de trabajar del conjunto de la candidatura renovada. «Ese empuje, iniciativas y las ganas de aportar que nos llevó al comienzo de la legislatura a intentar trabajar con el equipo de gobierno del PP. Aunque luego se demostró que la colaboración no era posible, porque sus políticas y las nuestras no tienen nada que ver. El PSOE se significa por la ambición y las nuevas ideas para el progreso, En cambio el PP representa la apatía y la falta de visión de futuro», ha dicho Pérez.

Los socialistas han subrayado que «a sus 35 años» y con la experiencia en la gestión pública que está dando la presidencia de la Comarca del Matarraña, la candidatura de Monclús «apunta a la creación de vivienda social, el impulso de nuevos regadíos, la mejora de los servicios públicos, o la puesta en marcha de ayudas a quien quiera emprender en la localidad», además de a la atracción de nuevas empresas como puntos principales de su programa electoral. Monclús, ganadero y agricultor, considera que la economía circular es muy importante: «Lo ideal sería que todas las empresas de Calaceite y del territorio pudiéramos aunar fuerzas para poder, sin salir del círculo, ofrecer unos servicios y unos productos de calidad».

Junto a estas prioridades, consideran que Calaceite, capital cultural del Matarraña, debería reforzar su programación social y artística, aprovechando las potencialidades de su patrimonio y llenando de contenido los equipamientos culturales que ya existen y que, aseguran, «están infrautilizados». En ese objetivo, señalan como fundamental impulsar todas las iniciativas de las asociaciones de la localidad para que «jueguen su papel y dinamicen el pueblo», según Monclús, por lo que les ofrecerá todo el apoyo desde el Ayuntamiento.

Una colaboración imposible

La lista del PSOE en Calaceite se quedó a 9 votos de conseguir la mayoría absoluta en las elecciones de 2019. A pesar de no lograr la alcaldía, «era importante que la poca diferencia de votos estuviera representada en el ayuntamiento», ha señalado Isel Monclús explicando que colaboración acabó por discrepancias en las prioridades a la hora de invertir. «Hace cuatro años había una demanda de crear una escuela infantil. El actual equipo de gobierno consideró que no era importante. Nosotros queríamos la creación de una escuela infantil que luego, en un futuro, si no hubiera habido niños se podría emplear como centro cultural o sala de exposiciones», ha explicado Monclús, quien ha incidido en que el PSOE ha hecho una oposición responsable porque la legislatura ya ha sido bastante dura por daños causados por los temporales Gloria y Filomena, además de la pandemia.

Por otra parte, el candidato socialista a la alcaldía de Calaceite ha reflexionado sobre el proceso de implantación de energías renovables en el territorio: «Hay que respetar la opinión de los vecinos y el tiempo nos dirá si nos equivocamos o no. Nosotros estamos para defender lo que la vecindad de Calaceite y todo el territorio quiera hacer. Habría que hacer un plan de ordenación para que si algún día tienen que llegar, lo hagan de manera ordenada y no como está llegando, de golpe y en avalancha».