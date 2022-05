Isel Monclús: «Presidir la comarca es un reto al que no podía decir que no, lo afronto además con energía»

¿Cuáles son los principales retos de este año que queda de legislatura?

Los proyectos están todos muy claros y en el año que nos queda son proyectos que están muy avanzados y que por lo tanto en este año que queda tenemos que terminar de implementar. Tenemos que encajar el Porta a Porta, Europa nos demanda separar en origen y pensamos que este sistema de reciclaje y recogida selectiva es clave para que el Matarraña siga funcionando como territorio. Tenemos también el Plan de Sostenibilidad Turística y que es importantísimo. Es una cantidad muy relevante de dinero y se tiene que ejecutar en 3 años. Antes de que termine la legislatura tienen que quedar muy claras cuáles serán las líneas a seguir. Tenemos luego multitud de proyectos que, como equipo de gobierno, continuamos debatiendo, queda solo un año para que acabe la legislatura y tampoco podemos salirnos de las líneas ya establecidas. Lo que tenemos que hacer es que la comarca funcione y seguir prestando los servicios que venimos desarrollando.

¿Las renovables van a ser otro de los temas que deberán abordar?

Creo que la voz del territorio es bastante clara. La gente ha dicho que no se deben de implantar centrales renovables en el Matarraña. Es una opinión mayoritaria aunque también es cierto que existen otras posturas y que uno de los pueblos que resultaría afectado se manifestó en otra línea. Nosotros somos la administración pública y estamos para trabajar para los 18 pueblos del Matarraña. Soy el presidente de todos ellos y tengo que mirar para lo mejor de todo el territorio. El tiempo dirá si estamos tomando una decisión acertada o no. Dentro de 20 años veremos si nos equivocamos o no. Vemos que hay zonas más adecuadas para la instalación de este tipo de energías. El Matarraña tiene un paisaje, un relieve y unas características determinadas y pensamos que la implantación de las eólicas tendrían un impacto visual, un gran impacto paisajístico. Vamos a continuar luchando por lo que pensamos sobre este tema, aunque sabemos también que la decisión última no va a depender de nosotros si no de altas esferas.

Hace poco se aprobaron los presupuestos de 2022. ¿Le van a dar margen? ¿Cree que se aprobarán otros para 2023 que es año electoral?

Es un presupuesto muy ajustado sobre el que no hay demasiado que rascar a todos los niveles. Nos hubiese gustado tener más margen para sacar adelante más proyectos y más iniciativas, pero en el año que nos queda lo que haremos es seguir adelante, continuar dando los servicios que damos. Veremos a ver si reestructuramos o no algún servicio de cara al próximo ejercicio. No sabemos aún si durante el próximo ejercicio saldrá adelante un nuevo presupuesto o habrá que prorogar los ya existentes. Es una cuestión que en su momento tendremos que hablar.

Tiene 34 años y cuando alguien llega joven a un cargo político se destaca la juventud de forma positiva y negativa ¿Qué les diría a quienes lo ven como algo negativo?

Es cierto que la experiencia es algo que se gana con el tiempo. Pero llevo 3 años trabajando junto a Rafael Martí, aprendiendo de él, viendo todos sus movimientos y he recibido muchos consejos. Estoy aquí para hacerlo lo mejor posible y estoy seguro de que aprenderé mucho. Tengo a mi lado gente con mucha experiencia y eso sin duda será un valor añadido. Sin ir más lejos tenemos una vicepresidenta con una gran experiencia y eso nos va a ayudar muchísimo.

¿Le ha dado algún consejo?

Muchos. Llevo tres años hablando con Martí y es para mi un referente. Tenemos muy buena relación, le seguiré pidiendo consejo, le seguiré demandando opinión en todos aquellos temas importantes en los que crea que no tengo experiencia, pero en definitiva y como he dicho, conformamos un equipo integrado por personas con una gran experiencia.

Tras semanas de incertidumbre no se confirmó prácticamente hasta la víspera de su investidura que sus socios, PAR y CHA, fueran a apoyarle ¿Han sido duras las negociaciones?

Antes de nada quiero agradecer tanto al PAR como a CHA, que son nuestros socios, el apoyo que me dieron. Las negociaciones siempre son duras. Todas las fuerzas intentan buscar un beneficio para su partido, para sus pueblos o para sus intereses. En ningún momento hubo intención de romper el pacto por cualquiera de las tres partes pero sí que es cierto que hasta el último momento no se concretó cómo sería ese pacto. Fue una negociación pura y dura como si se acabasen de producir las elecciones. Como he dicho estoy muy agradecido al PAR y a CHA por confiar en el Partido Socialista y en mi como presidente.

Hubo una abstención no esperada en la primera votación de la sesión investidura, además de las del PP...

Lo atribuyo a un error. Tenemos tres papeletas, en una hay que escribir el nombre del candidato y creo que el consejero que debía de escribir mi nombre se confundió o tuvo algún problema con el bolígrafo. Fuese o no a propósito es algo que depende del consejero en cuestión y esa persona tiene que valorar si realmente hay confianza en este equipo de gobierno o no la hay y expresarlo. En cualquier caso es algo a lo que no le quiero dar mayor importancia, la votación salió adelante en una segunda vuelta y lo importante es trabajar por el Matarraña.

Lleva 3 años como concejal en Calaceite, ¿se ve continuando en la política en el futuro?

He de decir que yo llegué sin ninguna pretensión. Me eligieron como concejal en Calaceite porque quise aportar mi granito de arena por mi pueblo y por la sociedad. Creí que encajaba en el PSOE por mi forma de pensar, mis valores y mis principios. En estas últimas elecciones todos los históricos del PSOE decidieron no presentarse y creamos una lista prácticamente desde cero. Fue una lista consensuada con mis compañeros, nos quedamos a 9 votos de conseguir la alcaldía y aunque nos dio rabia, la política es así. Y ahora, tras la renuncia de Rafael Martí y del número dos, José Ramón Guarc, me encontré en la tesitura de tener que aceptar el cargo. Hay veces que no se puede decir que no a las cosas y esto sucede una vez en la vida. Una vez te metes en política a quíen no le crea satisfacción ser el presidente de un territorio al que amo. Soy calaceitano y matarrañense porque además decidí establecerme aquí con mi familia y lo soy de corazón. Es un reto al cual no podía decir que no y además me veo con ganas y energía para afrontarlo.

¿Ha recibido alguna felicitación desde Teruel o desde Zaragoza?