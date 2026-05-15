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15 MAY 2026|

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Izan Edo se estrena ante la élite del triatlón en World Series: Misión internacional en el país del sol naciente

El jarquino disputa la prueba en la ciudad japonesa de Yokohama tras el tropiezo sufrido en la Copa del Mundo de China

El jarquino Izan Edo en plena competición / @izan_tri
El jarquino Izan Edo en plena competición / @izan_tri

Jesús Burgos15 05 2026

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AtletismoDeporte

Izan Edo se encuentra ante uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva este fin de semana: su estreno oficial en las Series Mundiales de Triatlón. El atleta de Jarque de Val afronta su debut en el calendario de esta temporada después de no poder estrenarse el mes pasado en los Emiratos Árabes debido al conflicto en Oriente Medio, que obligó a aplazar la cita.

Ya en la ciudad japonesa, el atleta jarquino tiene la oportunidad de presentarse ante la élite mundial del triatlón y mostrar el talento de las Cuencas Mineras. Además, la cita llega después del tropiezo sufrido en la Copa del Mundo celebrada en China, donde no consiguió finalizar la competición.

Nuevo reto en Japón

No obstante, Edo parece haber dejado atrás ese revés. El deportista ve cómo la exigencia aumenta en el circuito internacional y Japón le brindará una nueva oportunidad para medirse con algunos de los mejores triatletas del mundo. La cita está marcada en rojo en su calendario: el WTS Yokohama, que se celebra este 16 de mayo.

Hay que tener en cuenta que se trata de una de las pruebas más prestigiosas del circuito internacional. De hecho, todos los vencedores masculinos en Yokohama entre 2014 y 2021 acabaron conquistando posteriormente el título mundial.

Además, Edo será el único representante español en la categoría masculina en Yokohama y tendrá la oportunidad de sumar experiencia en un escenario de máximo nivel. De esta forma, el triatleta turolense sigue consolidando su proyección internacional después de lograr la medalla de plata en la Copa del Mundo de Roma la temporada pasada.

Este 2026 apunta a ser un año importante para Izan Edo. El objetivo pasa por seguir consolidándose y acercándose a la élite absoluta del triatlón internacional. En la ciudad japonesa podrá enfrentarse a referentes de este deporte como el campeón olímpico británico Alex Yee.

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