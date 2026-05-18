Izan Edo se mide con los referentes mundiales del triatlón y acaricia el TOP 10 en la World Series en Japón

El sábado 16 de mayo de 2026 quedará marcado en la memoria del deporte de las Cuencas Mineras y en concreto, en el recuerdo de Izan Edo. El triatleta de Jarque de Val ha debutado en el calendario World Series de esta temporada con un meritorio decimotercer puesto en Yokohama (Japón) con el que se resarce de la Copa del Mundo en China, donde no pudo terminar la carrera.

El esperado estreno en las Series Mundiales llegó después de que la prueba se aplazase hace unas semanas por la suspensión de la cita inaugural, prevista en Abu Dabi, a causa del conflicto en Oriente Medio.

Izan Edo era el único representante español en Japón y supo responder con crecer a dicha responsabilidad. Y es que el día salió perfecto. "Estoy muy contento con el resultado y mi rendimiento. En natación me desenvolví muy bien, aunque luego perdí posiciones. En bici aguanté en el grupo y corriendo intenté rematar y remontar todos los puestos posibles", ha resumido su actuación el jóven.

De menos a más

Yokohama despertó este sábado con algo de calor y nada de viento, unas condiciones climatológicas perfectas para lanzarse al mar en el inicio de la prueba. El australiano Brayden Mercer lideró un grupo de siete triatletas que salió del agua con un tiempo de 17:45, logrando una ventaja de 25 segundos sobre el alemán Jonas Osterholt y 35 segundos al grupo liderado por Alex Yee, donde Izan Edo se encontraba en el puesto 35.

Después de salir del agua, el sector con la bicicleta dejó el grupo de cabeza reducido a seis atletas, los australianos Brayden Mercel, Luke William y Matt Hauser, el británico Max Stapley, el brasileño Miguel Hidalgo y el noruego Vetle Thorn. El grupo se bajó en la T2 con una ventaja de 1:45 minutos sobre el grupo perseguidor, formado por 29 deportistas y en el que estaba Izan Edo. El jarquino logró alcanzar el puesto 27 en este sector.

Los 10 kilómetros de carrera a pie fueron determinantes para el resultado final de la carrera y, sobre todo, de Edo. El atleta logró remontar 16 posiciones en los primeros dos kilómetros y terminó consagrando su gran tramo final pasando por línea de meta en la decimotercera posición.

El triunfo absoluto fue para Matt Hauser con una marca de 01:38:48 que aventajó por 20 segundos a Miguel Hidalgo y en 28 a Luke William. Vetle Thorn terminó cuarto y Alex Yee, quinto. Ahora el de Jarque de Val tiene la mirada fija en su próximo reto: "Con ganas de la próxima fecha que será el Campeonato Europa de Tarragona".