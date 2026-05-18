Actualizado 18:29

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

18 MAY 2026|

Actualizado 18:29

Izan Edo se mide con los referentes mundiales del triatlón y acaricia el TOP 10 en la World Series en Japón

El triatleta jarquino realizó una majestuosa remontada en la carrera a pie en la que pasó del 27º puesto a la definitiva 13ª plaza

Izan Edo durante el segmento ciclista en Yokohama / @izan_tri
Izan Edo durante el segmento ciclista en Yokohama / @izan_tri

Jesús Burgos18 05 2026

Comentar

AtletismoDeporte

El sábado 16 de mayo de 2026 quedará marcado en la memoria del deporte de las Cuencas Mineras y en concreto, en el recuerdo de Izan Edo. El triatleta de Jarque de Val ha debutado en el calendario World Series de esta temporada con un meritorio decimotercer puesto en Yokohama (Japón) con el que se resarce de la Copa del Mundo en China, donde no pudo terminar la carrera.

El esperado estreno en las Series Mundiales llegó después de que la prueba se aplazase hace unas semanas por la suspensión de la cita inaugural, prevista en Abu Dabi, a causa del conflicto en Oriente Medio.

Izan Edo era el único representante español en Japón y supo responder con crecer a dicha responsabilidad. Y es que el día salió perfecto. "Estoy muy contento con el resultado y mi rendimiento. En natación me desenvolví muy bien, aunque luego perdí posiciones. En bici aguanté en el grupo y corriendo intenté rematar y remontar todos los puestos posibles", ha resumido su actuación el jóven.

De menos a más

Yokohama despertó este sábado con algo de calor y nada de viento, unas condiciones climatológicas perfectas para lanzarse al mar en el inicio de la prueba. El australiano Brayden Mercer lideró un grupo de siete triatletas que salió del agua con un tiempo de 17:45, logrando una ventaja de 25 segundos sobre el alemán Jonas Osterholt y 35 segundos al grupo liderado por Alex Yee, donde Izan Edo se encontraba en el puesto 35.

Después de salir del agua, el sector con la bicicleta dejó el grupo de cabeza reducido a seis atletas, los australianos Brayden Mercel, Luke William y Matt Hauser, el británico Max Stapley, el brasileño Miguel Hidalgo y el noruego Vetle Thorn. El grupo se bajó en la T2 con una ventaja de 1:45 minutos sobre el grupo perseguidor, formado por 29 deportistas y en el que estaba Izan Edo. El jarquino logró alcanzar el puesto 27 en este sector.

Los 10 kilómetros de carrera a pie fueron determinantes para el resultado final de la carrera y, sobre todo, de Edo. El atleta logró remontar 16 posiciones en los primeros dos kilómetros y terminó consagrando su gran tramo final pasando por línea de meta en la decimotercera posición. 

El triunfo absoluto fue para Matt Hauser con una marca de 01:38:48 que aventajó por 20 segundos a Miguel Hidalgo y en 28 a Luke William. Vetle Thorn terminó cuarto y Alex Yee, quinto. Ahora el de Jarque de Val tiene la mirada fija en su próximo reto: "Con ganas de la próxima fecha que será el Campeonato Europa de Tarragona".

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Los institutos del Bajo Aragón Histórico se sumarán a la huelga autonómica por la educación pública

Hay convocados paros y protestas los próximos días 19 y 20 de mayo con manifestaciones en Alcañiz, Andorra y Utrillas

6

Los institutos del Bajo Aragón Histórico se sumarán a la huelga autonómica por la educación pública

La Comarca de Cuencas Mineras convoca una línea de subvenciones de 40.000 euros para organizar actividades culturales

Las ayudas están destinadas a apoyar a las asociaciones del territorio en la organización de iniciativas de ocio y promoción del patrimonio

Comentar

La Comarca de Cuencas Mineras convoca una línea de subvenciones de 40.000 euros para organizar actividades culturales

Izan Edo se estrena ante la élite del triatlón en World Series: Misión internacional en el país del sol naciente

El jarquino disputa la prueba en la ciudad japonesa de Yokohama tras el tropiezo sufrido en la Copa del Mundo de China

Comentar

Izan Edo se estrena ante la élite del triatlón en World Series: Misión internacional en el país del sol naciente

Del verde al banquillo, Fonsi Nadales encabeza el nuevo proyecto del Andorra C.F.: «La gente va a disfrutar»

Gabi Bernal le acompañará como segundo entrenador después de que ambos colgaran las botas y abandonaran la disciplina del recién descendido Cariñena

Comentar

Del verde al banquillo, Fonsi Nadales encabeza el nuevo proyecto del Andorra C.F.: «La gente va a disfrutar»

El Campeonato de España de Karting brilla en Motorland con grandes remontadas y un final muy ajustado

El circuito bajoaragonés cerró un fin de semana intenso de carreras previo al Mundial de Superbikes del 29 al 31 de mayo

Comentar

El Campeonato de España de Karting brilla en Motorland con grandes remontadas y un final muy ajustado

Abiertas las inscripciones de la EutichesBook Alcañiz 2026

El evento se celebrará en Motorland TechnoPark del 16 al 18 de octubre y pretende contribuir a la vertebración del territorio y aportar valor a las comarcas que lo acogen

Comentar

Abiertas las inscripciones de la EutichesBook Alcañiz 2026
Periódico del Bajo Aragón Histórico