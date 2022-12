Izquierda Unida Andorra lleva ante la fiscalía las irregularidades en las contrataciones del equipo de gobierno local

Con el objetivo de «arrojar luz al caso y buscar responsabilidades», el grupo municipal de Izquierda Unida en Andorra ha decidido denunciar ante la fiscalía las irregularidades en los expedientes de contratación durante las fiestas de San Macario, que «siguen sin esclarecerse». La formación ha denunciado los hechos se presenta como acusación particular complementando la actuación de oficio de la secretaria municipal. De esta manera, el grupo ha cumplimentado la información entregada hace unas semanas por la secretaria del ayuntamiento que alertaba al órgano judicial de las irregularidades en varios expedientes de contratación. Para ello, ha depositado ante la fiscalía un dosier con aproximadamente 200 folios de información entre los que se incluyen diversos reparos municipales.

Desde Izquierda Unida recuerdan que fue, en su día, la primera fuerza política que se manifestó públicamente en contra cuando, «presuntamente, el equipo de gobierno de PSOE y PAR se saltó las normas administrativas y las recomendaciones de los técnicos del consistorio a la hora de realizar varios contratos de espectáculos durante las fiestas patronales». Posteriormente la secretaria presentó, actuando de oficio, ante la fiscalía la documentación y la información que sostenía esa acusación respecto a las irregularidades. A raíz de esto, como explicaba el portavoz del grupo IU en el ayuntamiento de Andorra, Raúl Romero, «el equipo de IU ha denunciado y complementado esa documentación y ha presentado nuevos expedientes en los que creemos que ha habido irregularidades».

No obstante, desde IU exponen que «desde intervención tampoco nos lo han puesto fácil», y, aunque maticen que «solo respondían a órdenes por parte del equipo de gobierno», el concejal exponía que «ha habido reparos a la hora de entregarnos la documentación e incluso ha habido informes que guardaba el propio alcalde y nunca nos llegaban». Con todo, la formación ha aportado a la fiscalía cerca de 200 folios de información de reparos municipales que se remontan hasta el inicio de la legislatura a razón de «unos 12 reparos al año de diversa índole». En ellos se incluyen, entre otras, «expedientes de contratación sospechosos, subvenciones con gastos sin justificar o comidas oficiales consideradas ilegales».

Como trasladan desde la formación, este cúmulo de irregularidades y de malas prácticas del equipo de gobierno PSOE-PAR han generado que «Andorra esté peor que lo estaba hace cuatro años cuando IU gobernaba«; y califican la situación de «proceso involutivo» que está «llevando al municipio a la ruina» señalaban. Tanto es así, que IU advierte de que la situación financiera actual del consistorio andorrano sitúa las cuentas municipales con un déficit de 1,5 millones de euros, una cantidad que podría superar los 3 millones a cierre de ejercicio 2022. Recapitulando, la formación se traslada a junio de 2019 cuando el equipo de IU dio el relevo al actual equipo de gobierno PSOE-PAR para exponer que en aquel momento se realizó un acta de arqueo desde intervención que reflejaba que había un remanente de 5,3 millones de euros. Sin embargo, como explicaba Romero, «a día de hoy, y corroborado con una nueva acta de arqueo, la situación es diametralmente opuesta pues estamos halando de un déficit de 1,5 millones de euros en las arcas municipales». Según el propio concejal, «se ha despilfarrado en 3 años y medio lo que a IU le costó ahorrar casi 20 años«. Además, apuntan que se trata de unos gastos que no han supuesto inversiones reales significativas ya que «los vecinos no han visto como han mejorado las infraestructuras o el día a día en el municipio», sostiene el edil.

Llegados a este punto, IU Andorra reivindica que se realice una auditoría externa pues consideran que el equipo de gobierno «no está ejerciendo el cargo con la suficiente transparencia». A esto se suma la situación financiera que a final de ejercicio, advierten, «puede aumentar el dato del despilfarro hasta los 9 millones en una legislatura». Por todo ello aseguran que Andorra “está en manos de un equipo de gobierno que no da la talla y que no se preocupa de su pueblo ni de sus vecinos». «Ha fracasado la política de partido socialista y de partido aragonés, han fracasado los propios concejales y han perdido toda la credibilidad ente los vecinos y su política se ha basado en la farándula y el espectáculo y no han sido capaces de generar un solo empleo», añadió Romero.

IU señaló la «incapacidad» del ayuntamiento de Andorra para terminar la obra de la residencia (que comenzó en la anterior legislatura) y para impulsar el pacto de los salarios de los funcionarios y el convenio de personal laboral o reactivar la actividad del matadero municipal.