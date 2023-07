Izquierdo (PAR) garantiza la «defensa» de los agricultores y ganaderos aragoneses en Madrid

El secretario general del Partido Aragonés y candidato al Congreso en las elecciones generales del 23-J por el PAR, Alberto Izquierdo, afirmó este jueves, durante un acto electoral en Calamocha, que «el Partido Aragonés se presenta a estas elecciones porque es la única forma de que haya una voz independiente y aragonesa en Madrid que no sea socio de nadie, que no sea franquicia de nadie y que no sea la amante oculta de nadie».

Para el candidato del PAR, «Sumar es una amalgama de partidos de izquierdas, amigos de Pedro Sánchez y socios de Yolanda Díaz. Vox y el Partido Popular son lo mismo. El PSOE es Sánchez y sus amigos». En cuanto a Teruel Existe, lo describió como «esa amante oculta que tiene Pedro Sánchez en Madrid, que en Teruel parece que son amigos del PP, pero luego acaban acostándose políticamente con Pedro Sánchez cada día, votando todo a favor, diciéndole a todo que sí, a esa ley del sí es sí, a esa ley animalista, al aumento del cupo vasco y disminución de los fondos para Aragón y para Teruel…». «Por eso precisamente nos presentamos, por defender y para defender a los aragoneses, sin ninguna cortapisa, sin pelos en la lengua y decirles a los aragoneses, de una vez por todas, que va a haber una voz en Madrid, como el Partido Aragonés, que va hablar sólo de Aragón y para Aragón», subrayó.

Poniendo como ejemplo a «la comarca del Jiloca y Calamocha, con la agricultura, la ganadería, la agroindustria» como motor, Alberto Izquierdo denunció que «los agricultores y los ganaderos de aquí y de todo Aragón merecen una respuesta contundente a la ruina a la que están sometidos por culpa de esta sequía, que les ha puesto a todos en absoluto jaque económico». «La cosecha está siendo de 300, 400, 500 kilos, en muchos sitios no se cosecha y el Gobierno de España no está haciendo nada. Ahora parece que anuncian ayudas, ahora en la campaña electoral. Lo que queremos es que los agricultores y ganaderos de Aragón y de España tengan por fin el tratamiento que merecen, tengan una PAC justa y tengan este año ayudas directas, por lo menos del setenta por ciento de su renta porque es lo que han perdido», señaló.

Asimismo, insistió en que «no podemos dejar a nadie atrás». «Esa es una frase que dicen mucho los partidos como Sumar y el PSOE. Es cierto, no podemos dejar a nadie atrás, no podemos dejar atrás a los agricultores y los ganaderos, a nuestro sector primario. Para eso nos presentamos a las elecciones también, para defenderles, para que un agricultor y un ganadero, por fin, esté en las Cortes generales, en Madrid, para mirar a los ojos del presidente del Gobierno y decirle que Aragón merece más», señaló.

Finalmente, el candidato del Partido Aragonés realizó una «valoración positiva de la campaña porque la gente nos escucha y con nosotros, a diferencia de otros, ya saben los que van a votar. Van a votar al Partido Aragonés para ser la voz del territorio de los agricultores, de los ganaderos, de las pymes, de los empresarios… de toda la gente que ha sido maltratada por este gobierno y por los anteriores gobiernos de España».

El PAR exigirá en Madrid las infraestructuras que los aragoneses «necesitan ya»

Alberto Izquierdo también estuvo este jueves en Monreal del Campo, donde afirmó que «nosotros pedimos infraestructuras reales, infraestructuras que se pueda sacar adelante y, sobre todo, que sirvan para dinamizar la vida en el territorio», en referencia a las numerosas inversiones del Estado que siguen pendientes en Aragón. Por ello, «es el momento de que Aragón reciba lo que merece, de que los aragoneses levantemos la voz de una vez por todas y seamos capaces de no enviar a Madrid a señores y señoras que sean los meros esclavos y los meros actores de partidos políticos en Madrid o de franquicias políticas con nombres extraños que nadie conoce», subrayó.

Asimismo, Izquierdo añadió que «los aragoneses hemos tenido suficiente paciencia y el Partido Aragonés va a ser esa voz incómoda, que no se debe a nadie, que no le debe nada a nadie y que no se bajará los pantalones hasta los tobillos, como han hecho otros, a cambio de dos fotos con secretarios de Estado».

«El Gobierno de España no es capaz. Da igual quién gobierne, quiénes sean los ministros, quién esté allí: no son capaces de sacar las infraestructuras adelante en Aragón, pero curiosamente en Cataluña y el País Vasco van a toda velocidad«, comparó el candidato del Partido Aragonés.

Para resolver esta cuestión, Alberto Izquierdo planteó una solución alternativa: «Desde el Partido Aragonés, lo que pedimos y pediremos cuando estemos en Madrid es que, si el Ministerio de Fomento no es capaz de hacer los proyectos en tiempo, que transfiera esos fondos mediante una encomienda de gestión al Gobierno de Aragón y que no se preocupen, que los aragoneses sí que seremos capaces de sacar esos proyectos adelante. Esta es una reivindicación real de infraestructuras en Aragón, ya».

Izquierdo con representantes del PAR en Monreal del Campo./ PAR

Izquierdo explicó que «la lista de proyectos sin acabar o sin empezar es enorme». «Por ejemplo, en Huesca no hay ni una sola autovía terminada, ni una, pero Cataluña y Navarra ya tienen hacen diez años los ejes que compartimos con ellos. ¿Y en Zaragoza? Esa A-68 acumula aplazamientos, uno tras otro, por no hablar de carreteras nacionales que parecen comarcales», enumeró.

Alberto Izquierdo se refirió también al ferrocarril. «Es un modo de transporte muy importante y no basta con poner vías nuevas porque luego, los servicios y frecuencias son lamentables. No se ha avanzado y vamos hacia atrás, con trenes y paradas sin recuperar desde la Covid. También necesitamos el corredor Cantábrico-Mediterráneo y conexiones a Europa, con el Canfranc o la TCP, pero no saben o no contestan. Como decía nuestra candidata del Alto Aragón, Raquel Giménez, ¿alguien se cree que, si el Canfranc estuviera en Madrid, llevaría 53 años cerrado?», cuestionó Izquierdo.

Precisamente en Monreal del Campo, el candidato del PAR señaló a la autovía pendiente desde esta localidad hasta la A-2. Izquierdo detalló que «el Partido Aragonés reclama un proyecto de país, de Estado, respecto a las autovías, las carreteras y las infraestructuras». «Las infraestructuras no tienen que servir para contentar el ego de algunos. Por eso, creemos que la nacional 211 que viene desde Alcolea del Pinar por Monreal del campo tiene que ser una autovía, pero no sólo que llegue hasta Monreal y conecte con la A-23, sino que cruce desde Monreal y que siga por la Cuenca Minera a conectar con la A-68«, dijo.

A lo que añadió: «Eso es vertebrar el territorio, es resolver un problema territorial de una zona despoblada y potencialmente muy industrial y eso es lo que nosotros hemos defendido siempre: que las infraestructuras sirvan para vertebrar el territorio, para hacer una red mallada que comunique la parte más despoblada y con mayor necesidad de inversiones industriales que es la Cuenca Minera y el Bajo Aragón, la comuniquen con dos autovías, la A-23 y la A-68. Así se conectaría Madrid directamente con el mar cruzando la provincia de Teruel y sería capaz de generar una actividad económica y una riqueza que en este momento es muy difícil generar».