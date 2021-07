Javi Muniesa: «Dejo el CD Caspe por motivos laborales pero mi deseo sería continuar este y muchos años más»

8 temporadas y casi 200 partidos en el Caspe… ¿Cómo resumes tu paso por el club?

La verdad es que han sido 8 temporadas, para mí, increíbles. Tanto a nivel personal como a nivel deportivo. Pero lo cierto es que se tienen que acabar ya. Como dices, son casi 200 partidos, 199 concretamente. Me quedo a solamente uno de esos 200 pero bueno… me voy muy feliz.

Si solamente pudieses quedarte con un momento… ¿Cuál elegirías?

Me quedo con los ascensos, y en especial con este último. Lo que se ha logrado esta temporada ha sido muy especial. Sin duda ha sido el más emotivo de los tres ascensos que he conseguido estas 8 temporadas.

Ha sido una temporada difícil y diferente. ¿Cómo la has vivido?

Sí. La situación que vivimos nos ha hecho tener una temporada inusual. Empezamos a entrenar a principios de agosto con trabajos individualizados y al final la temporada se ha alargado hasta principio de julio, algo que no suele ser habitual. Pero la verdad es que dentro del vestuario había muy buen ambiente, aunque también hubo momentos difíciles. Hemos disfrutado todos un montón.

¿Cómo fueron los días previos a ese Caspe-Utrillas en el que conseguisteis ascender?

Como es normal, fueron días en los que tienes nervios. Te juegas toda la temporada en un partido. Es cierto que nos valía el empate pero no se puede salir a empatar, porque sino acabas perdiendo. Eso sí, disfrutamos mucho. Recuerdo que esa semana hicimos entrenamientos en los que los entrenadores quisieron quitarle importancia a todo. Fueron más divertidos y nos ayudaron a quitarnos un poco la responsabilidad. Al fin y al cabo el trabajo de la temporada estaba hecho y solamente quedaba finalizarlo.

¿Cuál ha sido la evolución que has vivido como jugador en la Ciudad del Compromiso?

Yo llegué al Caspe muy joven. Recuerdo que vine al equipo juvenil para jugar de juvenil de tercer año. Esa temporada logramos ascender y yo también me fui incorporando muy pronto al primer equipo. Fui compaginando: los sábados iba con el equipo juvenil y los domingos convocado con primer equipo. Era todo un chaval que sabía lo mínimo de fútbol. Durante estas temporadas me he ido haciendo el jugador que soy ahora.

¿Y porqué marchar justo ahora?

Llevo unas temporadas que me es difícil compaginar los entrenamientos con mi vida laboral. Trabajo por las tardes y en esta próxima temporada me era imposible ya el seguir trabajando y entrenando. Por tanto, más que una decisión ha sido situación forzada. Dejo el club por motivos laborales pero mi deseo sería continuar este año y muchos más.

¿Volverá Javi Muniesa a vestir la camiseta del CD Caspe? Ese partido 200 queda pendiente...

Aún soy joven, estoy a punto de cumplir 26. Lo dejo esta temporada pero oye, nunca se sabe. Quizás vuelvo algún día, ojalá.

Para ti, siendo de Alcañiz... ¿Qué ha supuesto el estar estos años jugando en Caspe?

Yo soy de Alcañiz y trabajo allí pero me llamó el Caspe y decidí venirme. Desde el primer día me he sentido súper bien acogido tanto por el club como por la afición. Luego ya, temporada tras temporada, ha sido querer alargar eso. Dónde estás a gusto siempre vas a querer seguir.

Sin embargo, no puedes negar que un alcañizano juegue tantos años en el Caspe es algo inusual...

Sí, sí, inusual es. Es más, cuando he jugado contra el Alcañiz he jugado contra amigos y compañeros de toda la vida y se hace raro. Pero es así.

¿Habías llegado a jugar en el Alcañiz?

Yo estuve en el Alcañiz hasta cadete. Luego lo deje en juvenil y ya no volví. Pasé un par de temporadas en otros equipos y ya me vine a Caspe, donde he estado hasta día de hoy.

Hace unos días ya que anunciaste tu marcha. ¿Cómo ha respondido la gente de Caspe ante esta noticia?

La verdad que estos días, desde que se supo que me marchaba, el trato ha sido el mismo que a lo largo de los últimos años. Tanto por la afición como por la gente dentro del club. La verdad es que me voy súper feliz por dejar el club donde lo dejo y por ver que la gente me ha cogido un cariño especial, al igual que yo se lo tengo a ellos y a todos los compañeros.

¿Qué es lo que podemos esperar de este Caspe en tercera?