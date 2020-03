¿Cómo estás viviendo esta situación?

¿Cómo ha cambiado tu rutina de trabajo?

Hace 15 días, ¿se podría esperar que esto ocurriese?

Como comentas se centra prácticamente todo en el coronavirus pero sigue habiendo otro tipo de enfermedades y urgencias a las que atender…

Sí, claro. El Hospital está muy centrado ahora en esto pero por supuesto sin dejar de lado al resto de pacientes. La gente sigue sufriendo infartos en sus casas, sigue habiendo ictus o se siguen operando apendicitis de urgencia y a esos pacientes se les intenta atender de la misma manera que se hacía antes. Sí que es verdad que se ha reducido mucho en la urgencia la patología traumática. Antes gran parte de mi trabajo lo ocupaban politraumatizados, pacientes de accidentes de tráfico o ancianos que salían a pasear y se caían, y ahora hay muchos menos porque la gente está en sus casas. También se ha reducido mucho las personas que acudían a urgencias con patologías no tan urgentes, que podían esperar un poco a consultar con su médico de cabecera pero que decidían acudir por la noche a urgencias. Es decir, se atiende mucho a pacientes Covid positivos, se sigue manteniendo la atención a pacientes con patologías verdaderamente urgentes y graves y ha disminuido mucho la atención de accidentes y otras patologías más leves que no acuden a la urgencia porque están concienciados con la situación.

En Aragón ya se están dando las primeras altas a pacientes con Covid-19, ¿hay que celebrar estas pequeñas victorias?

¿Cómo valoras los homenajes a los sanitarios y las donaciones de materiales de protección?

Muy agradecido, claro que sí. Respecto a las donaciones toda la ayuda es bienvenida. Ya he visto por Facebook y me han contado que desde el Ayuntamiento de Albalate se está repartiendo material para hacer mascarillas y que la gente está colaborando mucho. Y respecto a los homenajes y aplausos en los balcones… es gratificante saber que aunque eres tú el que se está enfrentando como personal sanitario a una situación difícil tienes detrás a gente que te apoya y que reconoce todo lo que se está haciendo. Mis padres me pasan vídeos todos los días de aplausos en la terraza y veo que sale mucha gente y que se repite en todos los sitios. Yo espero, y aprovecho también para decir, que cuando todo vuelva a la normalidad y sigan las listas de esperas tan agobiantes, las consultas en las que tenemos tan poco tiempo para atender a los pacientes y a veces se enfadan por estar esperando… Espero pues que toda esa gente se acuerde de que en una situación difícil como esta un día salieron a aplaudir a los balcones. Que el respeto y el cariño que sentimos ahora todos los profesionales sanitarios no quede solo aquí y se extienda cuando todo esto pase.