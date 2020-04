Javier González Sediles: «Sin la Cuadrilla, la Ruta no tendría sentido»

Dio el paso después de un año «desgobernados».

Había transcurrido un año en el que no se hacía nada porque no había presidente. Yo entonces era Vicepresidente del Cristo de los Tambores de Andorra, con Ángel Lorenz, y vi que era un buen momento. Tenía muchos proyectos y tuve la suerte de poder llevarlos a cabo gracias, por supuesto, a la implicación de muchas personas y de todo el equipo que me ayudó. Estuve con Ana Belén Artigas, Ángel Lorenz y Fernando Galve.