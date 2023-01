Javier Ibáñez: «Se están dando pasos pero hablar de pensamientos suicidas todavía es un estigma»

¿En qué ha consistido el proyecto?

¿Por qué el proyecto se ha focalizado en la población más joven?

¿Cuales son las principales conclusiones que habéis extraído?

La principal es que es un tema tabú y cuando les preguntamos si alguna vez en clase les habían hablado de ello decían que no. El problema de que sea un tabú es pedir ayuda cuando una persona puede tener pensamientos de suicidio. Muchas personas los han podido tener en algún momento de su vida y al ser un tema del que no se habla resulta muy complicado pedir esa ayuda o hablar de este tema tabú. Hemos tradado de trabajar con los jóvenes algunos mitos y he de decir que los jóvenes tienen mucho que decir sobre salud mental. En nuestros talleres abrimos un clima de debate y surgen ideas muy interesantes. A partir de ahí lo que les enseñamos a detectar síntomas y señales de alarma para que esa persona pida ayuda. Al final a una persona con esos pensamientos le cuesta mucho hablar por el estigma que existe ante el suicidio.