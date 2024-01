Javier Vidal: «Soy abogado, quinta generación de aficionado ‘perico’, y estoy enamorado de este pueblo»

Tiene usted raíces aquí, ¿pero por qué decide regresar desde Barcelona?

Mi abuelo materno era de aquí. De pequeño veníamos en verano y no faltábamos nunca a la romería de Santa Mónica. Veníamos expresamente y recuerdo a mi tía Asunción, que siempre nos traía jamón. Posteriormente estuve muchos años sin venir, pero hace 15, mi abuela me recomendó que viniese a la festividad de San Blas. Regresé tras casi 20 años sin apenas contacto con Fórnoles y me di cuenta de que mi sitio estaría aquí. Comencé a venir una vez al mes, empecé a conocer gente y me quedé prendado del pueblo y de la comarca. Muchos fines de semana venía a esta casa, que entonces era de una señora del pueblo, y me quedaba mirando esta inigualable vista (señala el gran bosque del Matarraña visible desde su vivienda). Por ello finalmente en diciembre de 2019, junto con mi mujer Laura, decidimos iniciar aquí una aventura profesional y abrir una casa rural, Cada del Delme, porque aquí se cobraban los diezmos. No dejamos nuestros trabajos en Barcelona. Tras comprar la casa, sobrevino la pandemia, pero nos fue bien para hacer obras. He de decir que Laura al principio echaba de menos el movimiento de la ciudad, pero ahora no sale de aquí.