Jeffrey Schuessler, director de carreras de Harley Davidson: «Las baggers destacan en circuitos con rectas largas, amplios y fluidos, y Motorland tiene de todo»

Por primera vez, Harley Davidson celebra un campeonato mundial de la categoría 'Bagger', que disputará este fin de semana su quinta y penúltima prueba. Jeffrey Schuessler, director de carreras de la compañía, asegura que España era uno de los países que tenían que estar sí o sí en el estreno de la Copa del Mundo, coordinada junto a MotoGP.

La Baggers es una de las principales novedades de este mundial. Aragón es la penúltima cita, ¿cómo han ido las anteriores?

Este es el primer año en el que la Copa Mundial de Bagger Harley-Davidson colabora con MotoGP. Estamos ahora en Aragón, en la quinta ronda, y nuestra final será dentro de unas semanas en Austria. Hasta ahora, la temporada ha sido memorable. Hemos traído equipos de todo el mundo, con increíbles pilotos y las motos han rendido muy bien. La competición ha estado ajustada y la reacción de los fans alrededor del mundo, específicamente, en Europa donde nunca se había visto una carrera de Baggers antes, ha sido muy positiva para nosotros. Ahora mismo, tenemos cinco diferentes ganadores en ocho carreras y hay cuatro pilotos que aspiran claramente a ganar el campeonato. Todos los equipos que han estado en el paddock han logrado subir al podio a lo largo de la temporada. En resumen, ha sido increíble. El primer año consistía en poner en marcha el campeonato inaugural, incorporar a los equipos y pilotos, gestionar eficazmente las operaciones de las carreras y ofrecer a los aficionados de MotoGP un espectáculo de competición y rendimiento de primer nivel. Hemos logrado cumplir esas ambiciones y, de cara a 2027, tenemos objetivos aún más ambiciosos para hacer crecer y ampliar el programa. Queremos incorporar nuevos equipos y pilotos y, con suerte, visitar nuevos lugares y disputar más pruebas el próximo año.

¿Dónde competían los pilotos de Baggers hasta ahora?

Las carreras de baggers comenzaron de la mano de Harley-Davidson en nuestro campeonato nacional de Estados Unidos, llamado MotoAmerica. Empezaron en 2021 y seguimos compitiendo en Norteamérica en un campeonato denominado King of the Baggers. Durante los últimos cinco o seis años, Harley-Davidson ha competido con motos bagger en Estados Unidos, desarrollándolas y llevando cada vez más lejos su rendimiento, su tecnología y la propia competición. La pasión por las carreras de motos en Norteamérica se ha reavivado gracias al éxito de King of the Baggers con carreras muy competidas, grandes patrocinadores y socios, una implicación increíble de los aficionados, una excelente exposición televisiva y un gran alcance digital y en redes sociales. Esos cinco años de aprendizaje y la respuesta positiva que hemos recibido de la industria sentaron las bases para iniciar esta colaboración con MotoGP y llevar las carreras de baggers al escenario mundial.

¿La acogida que ha tenido es la que esperaban?

Sí, desde luego. Diríamos incluso que estamos gratamente sorprendidos porque ha superado en cierto modo nuestras expectativas. Cada vez que se intenta crear algo nuevo dentro del mundo de MotoGP es difícil. Hay que tener en cuenta que muchos de estos equipos, pilotos y aficionados llevan aquí décadas y sienten una gran pasión y lealtad por lo que representa MotoGP. Siempre que se introduce algo radicalmente nuevo y muy diferente aparecen partidarios y detractores, los tuvimos al principio, pero creemos que Harley-Davidson es una marca que hay que sentir. Las carreras de baggers se basan en la imagen, las sensaciones y el sonido de las motos. Es algo que verdaderamente hay que vivir en persona, por eso invitamos a todos los que estén por aquí a venir a Aragón, acercarse a MotoGP y sentir la Copa Mundial Bagger Harley-Davidson. Les garantizo que les sorprenderá, ya hemos visto un cambio de opinión de fans de aquí de Europa. Una vez que han comprobado lo que pueden ser realmente las carreras de Harley-Davidson, parece que les ha gustado mucho.

Hasta ahora, dentro de la competición de MotoGP, ¿qué prueba ha atraído al mayor número de aficionados?

Esta es la quinta prueba y todavía no sabemos cuál será la asistencia de este fin de semana. Primero, competimos en Austin, Texas; después estuvimos en Mugello, Italia; luego en Assen, Países Bajos; y hace un par de semanas, en Silverstone, Reino Unido. Diría que, hasta ahora, las mayores multitudes las hemos visto en Assen, en los Países Bajos. La implicación de los aficionados allí fue increíble. Además, algo muy particular de nuestro campeonato es que nuestro paddock, nuestros garajes, equipos y pilotos no están dentro del paddock de MotoGP. Toda nuestra instalación y actividad se encuentra en pleno centro de la zona para aficionados de MotoGP. Esto significa que todos los seguidores que acuden a MotoGP pueden ver de cerca la Copa Mundial de Harley-Davidson, sus equipos y pilotos, además de una gran zona de actividades para clientes, paquetes de entradas con gradas y acceso a la de Harley Davidson. Es todo un ecosistema. Para muchas personas es la primera vez que pueden estar tan cerca de equipos, pilotos, motos de competición y operaciones profesionales de carreras. Por eso, la implicación que estamos viendo entre los aficionados vuelve a ser extraordinaria. Diría que Assen ha tenido una de las mayores asistencias y han sido los aficionados más participativos que hemos visto hasta ahora, pero estamos encantados de estar aquí, en España, y de competir aquí, en Aragón. Tenemos muchas ganas de ver la reacción de los aficionados y esperamos disfrutar de un gran fin de semana de carreras.

¿Y por qué se eligió Alcañiz como única sede española?

Cuando empezamos a diseñar el calendario de 2026, trabajamos junto a MotoGP y analizamos diversos factores que nos ayudaron a tomar estas decisiones como mercados con potencial de crecimiento para Harley-Davidson y MotoGP, así como la pasión y fidelidad de los motoristas de cada región. Creo que España posee una de las culturas motociclistas más apasionadas de todo el mundo. Por tanto, competir en España era uno de nuestros principales objetivos, para ello estudiamos varias pruebas y las distintas citas que queríamos visitar en Europa y en el resto del mundo. Aragón fue la opción que más sentido tenía para nosotros y tiene un circuito precioso e increíble para los pilotos.

Hablando de los pilotos, ¿quiénes son los favoritos para ganar el campeonato?

No tengo ningún favorito porque Harley-Davidson es la promotora, organizadora y operadora del campeonato, así que podríamos decir que soy neutral respecto a quién apoyo. Lo que deseo es ver buenas carreras, una gran implicación de los aficionados, una competición igualada y el éxito de todos los equipos; además, por supuesto, que todos regresen a casa sanos y salvos después de una carrera muy disputada. Ahora mismo está todo muy igualado, pero Eric Granado lidera el campeonato. Tiene cinco puntos de ventaja sobre Archie McDonald, que ocupa la segunda posición, Óscar Gutiérrez también está arriba… con Andrea Iannone, por supuesto, que es un nombre muy conocido. Todos siguen teniendo opciones. Solo hay cinco puntos entre los dos primeros pilotos y apenas veintitantos entre el segundo y el tercero. Cualquiera puede ganar este campeonato, yo espero que veamos carreras increíbles y muy competidas, y que al final ganen el mejor piloto y el mejor equipo.

MotorLand suele gustar mucho a los pilotos por su trazado. ¿Qué considera que es lo más importante del circuito para las carreras de baggers?

Es una gran pregunta. Dada mi posición, no querría hablar en nombre de un piloto. Creo que sería una excelente pregunta para ellos, para saber qué es lo que más esperan de este circuito. Nuestras motos son máquinas de competición con especificaciones completas, capaces de correr al máximo nivel mundial. Tienen fibra de carbono, titanio y los componentes y accesorios de mayor rendimiento y nivel que se puedan encontrar. Sin embargo, la moto sigue siendo muy pesada -620 libras, aproximadamente 284 kilos-. Tiene una entrega de par motor enorme y probablemente sea la moto con más par que vaya a estar presente este fin de semana en MotoGP. Asimismo, es muy rápida y puede alcanzar unas 190 millas por hora, unos 305 kilómetros por hora. Diría que los circuitos amplios y fluidos pueden adaptarse mejor a la moto por su gran tamaño. También le favorecen las rectas largas, donde puede mostrar realmente su potencial, alcanzar la velocidad máxima y permitir que el piloto se acople tras el carenado. Creo que Aragón tiene un poco de todo eso.

Teniendo en cuenta cómo avanza la competición, ¿podría regresar el próximo año? ¿Se convertirá en una cita fija?

Sí, desde luego. Como decía, ya estamos planificando 2027. Nuestro objetivo es incorporar nuevos equipos y pilotos y ampliar el campeonato a nuevas pruebas y regiones. Pero sabemos que, en el mundo de la competición, la continuidad con los aficionados y con las personas que viven en la zona ayuda a impulsar el crecimiento futuro. Por tanto, no pretendemos visitar lugares completamente nuevos cada año. Nos gustaría conservar entre el 70 % y el 80 % del calendario del año anterior. Después, siempre intentaremos ampliarlo o probar una o dos pruebas nuevas. En este momento no puedo adelantar cómo será el de 2027, porque MotoGP todavía está ultimando sus fechas. Sin embargo, mantenemos una estrecha comunicación con MotoGP y esas conversaciones ya han comenzado. En cuanto MotoGP confirme el calendario de 2027, confío en que el de la Copa del Mundo de Bagger se publique muy poco después. Respecto a si volveremos a Aragón, hasta ahora la experiencia aquí, en España, ha sido increíble.

Esperaremos. ¿Cómo se gestiona la operación logística de esta categoría?

La logística de nuestro campeonato es bastante más compleja que la de MotoGP, Moto2 o Moto3. Como nuestro paddock y nuestros garajes están en medio de la zona para aficionados, trasladar desde allí hasta el pit lane, la parrilla y la línea de salida a los equipos, técnicos, patrocinadores técnicos, pilotos y todas las motos exige un esfuerzo monumental de todas las partes. Sin embargo, trabajar con MotoGP ha sido fantástico, desde sus equipos y agencias de apoyo, las agencias responsables del evento, IRTA, FIM, los comisarios hasta los auxiliares de pista con los que colaboramos. Se necesitan horarios muy precisos, planificados minuto a minuto, muchos autobuses lanzadera y camiones de transporte. Trasladarlo todo de un lugar a otro es todo un espectáculo, pero seguimos aprendiendo y mejorando el proceso cada fin de semana. A estas alturas de la temporada, nuestros equipos ya lo dominan bastante bien, así que esperamos que todo funcione con mucha fluidez este fin de semana.

El campeonato toma su nombre del tipo de motocicleta que se utiliza. ¿Cómo describiría una bagger a alguien que nunca haya visto una?

«Bagger» es el nombre común que recibe uno de los modelos de producción más reconocibles de Harley-Davidson. A lo largo de sus más de 123 años de historia, Harley-Davidson ha fabricado casi todos los tipos de motocicleta. Sin embargo, hoy en día la marca es conocida por sus grandes motos de turismo, desarrolladas y diseñadas para que aficionados y clientes puedan realizar largos viajes y conocer el mundo sobre una motocicleta, que normalmente lleva grandes carenados delanteros. También suelen tener dos maletas laterales traseras para transportar el equipaje necesario en una larga aventura en moto. De ahí que hayan recibido el nombre de baggers, por el término ‘bag’ en inglés. Las maletas traseras de nuestras motos de producción son, por supuesto, muy funcionales. Como estas motos de turismo son el producto más vendido de Harley-Davidson, cuando quisimos competir dijimos: «Deberíamos hacerlo con nuestro producto número uno», que es nuestra gama de turismo. En las motos de competición, la carrocería y los carenados tienen un aspecto muy similar al de las motocicletas de producción y eso hace que muchos aficionados que llegan en su Harley-Davidson pueden mirar la moto de carreras y reconocer en ella un aspecto muy parecido al de la que conducen a diario. Naturalmente, la nuestra se ha rediseñado por completo para competir al máximo nivel mundial. Por otro lado, aunque estas motos de carreras llevan maletas traseras, están fabricadas íntegramente en fibra de carbono y no son tan funcionales como las de nuestras motos de turismo de producción.

Así que vamos a ver competir, como ha dicho, las motos que estamos acostumbrados a ver, pero de una manera muy diferente.