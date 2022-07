Jesulín de Ubrique: «En Maella será la primera vez que toreo en dos años»

Este fin de semana acude a Maella. ¿Había venido alguna vez por aquí?

No, es la primera vez que voy a torear allí. Además, todas las plazas no cumplen cien años y para mí es una satisfacción el poder ir a esa tierra a torear.

Maella llevaba queriendo contar con usted desde hacía ya un tiempo…

Sí… Cuando hay interés y uno lo sabe el compromiso me obliga a, por lo menos, intentar dar lo mejor de mí. Y sobre todo a pasar una buena tarde de toros, a divertirnos y a darle el gusto a la gente que acuda a Maella.

El sector se reactiva, ¿nota movimiento?

Sí. La pandemia ha pegado fuerte en todos los tipos de espectáculos pero en lo que yo puedo hablar, que es en tema del toro, ha sido bastante duro. Aunque haya habido festejos no han sido como antes, se empieza ya este año. Me acuerdo que cuando comenzó la pandemia cumplía yo mis 30 años de alternativa y tenía previsto torear unas 15 o 20 corridas pero se fueron al traste. No pudimos hacer absolutamente nada. Yo llevo ya desde el 2020 y no he toreado absolutamente nada. En Maella va a ser la primera vez que voy a torear tras dos años. Lo cojo con muchísimas ganas. Espero que ya la cosa vaya bien para todos los toreros y para el mundo del toro en general.

Con Maella regresa...

Sí, porque yo no he toreado absolutamente nada. Con el tema de la pandemia sí hubo unas temporadas un poco extrañas, pero lo importante era dar toros. Los aforos eran bastante limitados pero había que, de alguna manera, dar festejos y que todo saliera adelante. Y bueno, ya este año afortunadamente se están dando todas las ferias con los aforos totalmente abiertos y estamos contentos. Yo empiezo mañana y ya tengo algunas cosas cerradas a lo largo del verano. Espero que todo vaya bien.

¿Cómo ha sido la preparación para este festejo?

La verdad es que yo no soy una persona de abandonarme mucho. Por naturaleza y porque me gusta suelo hacer deporte prácticamente a diario. Sí es verdad que lo que es torear en el campo no lo he dejado. Primero porque tengo la ganadería, y también tenía que hacer un poco de limpieza y selección y eso te lleva a torear en el campo. Y no solamente con el festejo de mañana, sino con otros compromisos que tengo después, me he ido preparando un poco en el campo: por lo menos tener contacto con los animales. Esto es muy diferente a hacer deporte normal y corriente. Torear es otra cosa y he estado haciendo un poco de tentadero, toreando algunos toros a puerta cerrada, y de momento me he encontrado bastante bien. Me he quitado dos o tres kilillos de más de encima y poco más. No es lo mismo torear un festival que ya torear una corrida de toros y vestirte de luces, eso son palabras mayores, y quizá el entrenamiento es muchísimo más exigente.

Varias décadas sobre el ruedo. Como torero, ¿en qué momento se encuentra?

Bueno, yo creo que mis años de gloria ya pasaron, ¿no? (ríe). Tampoco tengo 20 años ya, tengo 48, y como profesional son ya 36 años, 33 como matador de toros. Eso da para mucho. Es verdad que ha habido años gloriosos pero no tiene nada que ver a cómo yo me siento ahora, es muy diferente. Quizá ahora yo los toros los veo un poco más desde la barrera y desde otra perspectiva. No tengo esa necesidad de tener de entrar en un circuito de torear 40 o 50 corridas y competir al máximo nivel, que es la única manera que en la fiesta puede estar, cuando te metes en las ferias grandes, que es donde vienen los triunfos grandes y lo que después te beneficia. Yo para eso ya no estoy. Simplemente toreo porque me apetece y me encuentro muy bien gracias a Dios, si no me encontrara bien no torearía en absoluto. Y aunque sean festivales, como dice el refrán, hasta que el toro no pasa hasta con el rabo te puede sacudir. Para mí requiere el compromiso de estar bien y preparado para estar digno. La gente paga una entrada y quiere ver lo mejor de ti, y esa es la idea que siempre he tenido desde que decidí quitarme de los grandes circuitos y torear festivales.

Lo hará este sábado sobre una plaza centenaria…