Jesús Sahún, vicepresidente Clúster Energía Aragón: «Las plantas de biometano deberían comenzar su construcción en dos o tres años»

Casi el 13% de las plantas de biometano en Aragón están proyectadas en el Bajo Aragón Histórico entre Caspe, Alcañiz, La Puebla de Híjar, Calanda y Azaila. Son 12 de las 93 solicitudes que ha registrado hasta la fecha el Gobierno de Aragón y la mitad, seis, estarían en Caspe, la localidad con mayor concentración de estas peticiones de toda la comunidad autónoma. Desde el Cúster de Energía de Aragón, se está trabajando por dar a conocer al público general los beneficios y el posible impacto de estas plantas.

¿Por qué Caspe es tan atractivo para las plantas de biometano?

El Bajo Aragón Histórico y, concretamente, el Bajo Aragón-Caspe, tienen algo que los hace protagonistas y es su tradición ganadera y agricultora. Si comprendemos que el biometano es un proceso en el cual se digieren diferentes tipos de subproductos y residuos agrícolas y ganaderos para transformarlos en energía, estamos en uno de los lugares más oportunos de nuestra comunidad autónoma.

También pasa un gasoducto por la zona. ¿Es otra de las razones que atraen a las empresas?

Sí. Ese gasoducto troncal de Enagás puede ser una de las circunstancias, además de los diferentes troncales que pueden tener distribuidoras como Redexis. Sin embargo, no hay que olvidar que el proceso de metanización y de digestión de este tipo de productos tiene muchas salidas. Una puede ser la inyección a diferentes gasoductos y otra puede ser el consumo in situ o, mediante transporte, a otros lugares donde se consuman. Es una producción muy versátil.

¿Qué opción eligen mayoritariamente?

La vertiente, en general, es la de conseguir un efecto económico inmediato. Es decir, cuando una planta genera biometano y lo inyecta en la red nacional de gas, tiene un retorno económico inmediato que lo hace muy atractivo para las inversiones. Pero estamos escuchando procedimientos más innovadores. No hay que olvidar que, en el contexto económico y geopolítico en el que estamos, el gas natural es un agente clave y tenerlo in situ a día de hoy tiene un valor añadido altísimo. Estamos viendo cómo se están diseñando mecanismos que pueden transformar ese gas natural en electricidad para ser consumida, por ejemplo, en un centro de datos o en cualquier planta o industria que consuma mucha electricidad.

¿Cómo funciona una planta de biometano?

Me gusta esta comparación: Todos los seres humanos, y en general los mamíferos, comemos y en nuestros estómagos se producen varios procesos. Uno de ellos es la generación de gases por la digestión. Si imaginamos una planta de biometano como un estómago gigante, en esa digestión de residuos, que pueden ser de naturaleza urbana, residuos orgánicos urbanos o ganaderos, se produce una gran digestión controlada a nivel ingenieril. De esa digestión se obtiene un gas y un subproducto que sirve como fertilizante. Ambos son de gran valor añadido en lo que se conoce como circularidad.

La materia prima para las plantas es limitada, ¿hay equilibrio entre la cantidad de residuos y la de plantas proyectadas?

Cada uno de estos promotores de los 90 proyectos que están en fase de autorización administrativa en el Gobierno de Aragón tiene un dimensionamiento oportuno en base al cálculo de residuos de la comarca donde se implantan. No hay que olvidar que cada una de estas inversiones es de muchísimos millones de euros. Entonces, para tener tanto la fiabilidad técnica y administrativa como la económica, cada uno de estos promotores se ha garantizado ubicarlo en una comarca donde, a día de hoy, haya cantidad suficiente de purines, estiércoles… o que la vaya a haber. No obstante, aunque sea un elemento finito, es muy abundante. En Europa hay miles de plantas de biometano desde hace décadas, por lo que es una tecnología muy madura y consolidada, mientras que en España creo que debemos andar por las 30. Tenemos un recorrido muy grande por delante como para preocuparnos ahora de que el residuo agrícola y ganadero tenga todavía una limitación.

En Caspe hay seis plantas proyectadas y el Ayuntamiento, tras consultarlo, señaló que el número óptimo en la zona sería en torno a cinco. ¿Las promotoras saben cuántas solicitudes hay en cada municipio?

El único que sabe a ciencia cierta las plantas que hay en cada comarca es el Gobierno de Aragón. Son proyectos privados que se informan de forma privada. Con lo cual, los ayuntamientos pueden saber lo que sucede en su municipio, pero no en su comarca, y es el Gobierno de Aragón quien sabe cada una de esas ubicaciones y quien les da la salida oportunda. Por eso yo creo que también se está tardando en este procedimiento.

Con lo cual, después podría haber una competición por el sitio...

Sí y eso no es nada malo. Vivimos en un mundo competitivo en el cual, en base a un ordenamiento jurídico-administrativo, aquellos proyectos que estén mejor planteados, sean más solventes y funcionen mejor en el territorio han de ser los que consigan las licencias.

Se está trabajando desde el Ejecutivo autonómico en una normativa concreta para la ordenación del biometano. Desde el Clúster de la Energía de Aragón, ¿qué consideráis que es lo más importante que se tendría que tener en cuenta?

Desde el Clúster vemos con normalidad, y siempre que sea para el bien del desarrollo y la agilidad a la hora de la implantación, que exista un ordenamiento que ponga las bases del funcionamiento de todas estas iniciativas vinculadas con el biometano, como vector energético y canalizador de tantas economías agrarias y ganaderas.

Hay 90 proyectos que están en algún punto de tramitación. ¿Ha habido un boom de interés por parte de las promotoras de biometano o es que en los últimos años se han ido acumulando, administrativamente hablando?

Pueden ser ambas cosas. Estuvimos en Zaragoza, por iniciativa del Clúster de la Energía de Aragón, de Redexis y de CIRCE, como instituto tecnológico, en una jornada sobre biometano y la acogida fue tremenda. Vinieron no solamente técnicos y promotores aragoneses, sino también de otras comunidades autónomas, porque el interés es grandísimo y en un contexto energético internacional que acompaña porque vemos cómo los precios y la carestía del gas natural están generando una crisis a nivel energético en materia de precios muy importante. Con lo cual, Aragón puede competir con el resto de Europa de tú a tú en materia de gestión de biometano. Sí que hay un boom en las plantas, pero asentado en una realidad del territorio con capacidades para acoger muchísimos proyectos de biometano. Por tanto, puede haber una demora administrativa que haya acumulado estos proyectos de los que estamos hablando, y también que va a haber muchos otros interesados.

Las plantas de biometano incrementarán la circulación de camiones...

El Gobierno de Aragón, siendo consciente de esta circunstancia, quiere lanzar esta normativa que integre, aglutine y dé coherencia a todas estas necesidades. El transporte incremental de estos purines y residuos sólidos de territorios ganaderos hacia las zonas de tratamiento y plantas de biometanización aumentará el tráfico rodado, produciendo un desgaste en el viario actual, tanto de índole autonómica como provincial, local o comarcal. Por ello, es importantísimo dotar de recursos para el mantenimiento de estas infraestructuras y delimitar los flujos de tránsito. Para eso, las herramientas de ordenación territorial van a ser vitales. Hay que ver cómo estas granjas no solo actúan en el municipio donde se ubican, sino en todas las comarcas de las cuales proceden los residuos. Desde mi punto de vista, es algo positivo, necesario y que deberá tener sus partidas presupuestarias.

Todavía en Aragón no hay ninguna planta de biometano en funcionamiento. ¿Hay un horizonte con el que se trabaje para saber cuándo podríamos tener las primeras?