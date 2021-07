¿Desde cuándo estás inmerso en el mundo de la música?

¿Cuál ha sido tu trayectoria desde entonces?

¿Qué temas sueles cantar?

Antes de volver a mudarme a Cataluña, que es donde he vivido el resto de los años, me empecé a interesar por los poetas catalanes, me hice socio de una biblioteca, y a partir de ahí empecé a ponerles música. Este ha sido uno de mis proyectos personales a lo largo de toda la vida. Tengo unas 54 canciones registradas, que son letras de poemas a los que yo les he puesto mi música original.