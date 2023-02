Joaquín Egea: «Alcañiz necesita cambiar porque va hacia la irrelevancia. Vive en la autocomplacencia»

¿Por qué quiere ser alcalde?

Me crie en Calamocha y la percepción de Alcañiz la tuve a través de los ojos de mi padre viviendo la Semana Santa, las carreras y las patronales. Cuando después de estudiar me vine a vivir aquí en 2003 conocí una ciudad distinta a la que me había vendido mi padre. Siempre he sido crítico con Alcañiz pero hasta ahora no había encontrado el vehículo adecuado para cambiarla. En estos tres años que Teruel Existe lleva en las instituciones nos ha permitido aprender todo lo que se puede conseguir en política si trabajas y te implicas. Alcañiz necesita un cambio de rumbo porque va hacia la irrelevancia sin ningún gran proyecto y sin ser referente en prácticamente nada. Debe creerse que es la capital del Bajo Aragón Histórico y actuar como tal.

¿Cómo se hace?

Caminando en comunión con los pueblos por el Hospital; y liderando una lucha conjunta de los ayuntamientos por la UVI móvil. Alcañiz debe ser una gran ciudad de servicios que aporte calidad de vida a los pueblos y no intentar vaciarlos. Quizá hemos vivido en la autocomplacencia de que somos Alcañiz y parece que ya lo tenemos todo hecho pero las cosas hay que hacerlas y demostrarlas. Fuimos pioneros en la provincia hasta no hace muchas décadas y quizá hemos perdido ese carácter emprendedor. Con una mejor meteorología, la cercanía con la costa y la riqueza que nos debería haber proporcionado el Ebro y el Guadalope se daban todas las condiciones para seguir siendo referente y no hemos sabido cómo reengancharnos a la evolución de la sociedad y nos encontramos con el paso cambiado y una falta de impulso político. Alcañiz hizo grandes cosas a finales de los 80 y principios de los 90 como el polideportivo o la piscina climatizada pero se han quedado desfasados y estamos con todo por hacer. Tenemos una ciudad que tuvo una gran historia y que ahora está un poco dejada, vieja, sucia y algo rota.

¿Qué propone para el día a día?

La principal labor es reactivar el trabajo en el Ayuntamiento y mejorar el ambiente laboral. Tiene grandes profesionales que en su mayor parte quizá no están lo suficientemente motivados para darse cuenta de que realmente el Consistorio irá hacia delante si ellos dan lo mejor de sí mismos.

¿No es bueno el ambiente?

Por lo que me llega, no. El alcalde debe liderar pero también saber que las ideas al final las ponen en práctica los técnicos.

¿Qué más propone?

No hay nada para la juventud, sobre todo, entre los 8 y los 12 años. En educación también tenemos infraestructuras viejas y en situaciones no del todo correctas.

¿Cuándo tomó la decisión de presentarse a la alcaldía?

Ha sido un proceso mental del último año y medio en el que he pensado qué haría cuando leía noticias o hablaba de Alcañiz.

Usted y también los otros dos candidatos confirmados, Ignacio Urquizu (PSOE) y Miguel Ángel Estevan (PP), han hecho el proceso a la inversa, primero en Madrid y luego hacia la alcaldía, ¿qué le aporta?

La experiencia. Aprender a dialogar y negociar con otras formaciones; y entender que, aunque el Gobierno central consigue las partidas, es importante estar en los gobierno autonómicos, provinciales y locales porque son los que las ponen en marcha y rematan.

¿Cómo elaborarán la lista local?

Contaremos con personas que trabajan en el movimiento ciudadano desde que empezó y otras que por su desarrollo profesional o personal nos interesa que estén con nosotros. Todas reconocidas por sus ganas de trabajar.

¿Está abierto a incorporar a personas que militan en otros partidos?

Esto no es un llamamiento pero todo aquel que quiera venir será bien recibido, hay mucho trabajo por hacer. Siempre decimos que Teruel Existe es de todo el mundo, en ninguna manifestación hemos preguntado por la ideología.

¿Lo consideraría transfuguismo?

(Se lo piensa) No considero que sea transfuguismo si ves que delante de ti se desmorona o deja de ser referente el partido que pensabas que era el que mejor representaba tu ideología, intereses o ganas de trabajar. Sí lo sería cuando un cargo público cambia de partido o se va al grupo mixto al enfadarse o considerar que sus expectativas no se ven cumplidas. Aunque el propietario de un escaño es la persona, hay que entender que te votan por el partido.

¿Ideológicamente cómo se define?

Me considero de izquierdas pero veo que los partidos autodenominados de izquierdas, progresistas y sociales desarrollan en Alcañiz, Teruel y Aragón políticas que están muy lejos de ser las de un gobierno social. Para atajar la despoblación hay que implicar a todos. Evitar el cierre de un banco o que nos quedemos sin ambulancia no es de izquierdas ni de derechas. Es más, es muy grave que un gobierno que se autodenomina progresista nos quite estos servicios o que ejecute esa locura de desarrollo de las renovables o nos deje con un solo psiquiatra.

¿Candidaturas como la del alcalde de Utrillas, ex de Cs y el PAR, amplían el espectro ideológico de Teruel Existe?

Yo me considero de izquierdas pero no digo que Teruel Existe lo sea. Además de para ensancharnos, la candidatura de Joaquín Moreno nos sirve para tener al alcalde referente de las Cuencas Mineras.

¿Qué impronta marcará si llega a la alcaldía respecto a Urquizu?

Seré abierto tendré siempre un oído y un pie en la calle. Alcañiz necesita un alcalde cercano que no piense en otras cosas más que en luchar por su ciudad.

¿Ahora no sucede?

Un alcalde que debe fichar 17 días al mes en las Cortes no está en Alcañiz. Igual que no se puede trabajar en el Congreso o en el Senado.

¿Dejará el Senado si es alcalde?

Sí.

¿Antes no?

No porque esa labor es muy importante pero estaré aquí si los alcañizanos o los pactos deciden que sea alcalde.

¿Qué política de pactos se marca?