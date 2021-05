Joaquín Galindo: el primer alumno en prácticas del IES de Andorra que se sube a un aerogenerador

El grado superior de Energías Renovables que comenzó a impartirse el pasado curso en el IES Pablo Serrano de Andorra está a punto de concluir para los alumnos de su primera promoción. Los estudiantes están ahora realizando las prácticas en empresas y, por lo tanto, conociendo de primera mano la actividad profesional que desarrollarán de cara al futuro.

Uno de ellos es Joaquín Galindo Repollés, calandino de 23 años que este miércoles ha tenido la oportunidad de subirse a un aerogenerador en el parque de Sant Just, en Escucha. Realiza sus prácticas en la Unidad de Operación y Mantenimiento de Enel Green Power España en Aragón -como otros dos compañeros– y para él ha sido muy gratificante poder subir al molino. «Gracias al material que me proporcionaron tanto el IES como la empresa he podido ver realmente el trabajo que realiza un técnico de mantenimiento. En concreto hemos revisado una multiplicadora», ha explicado.

Tanto su abuelo como su tío fueron mineros y asegura que ha sido su pasado ligado al sector de la energía el que le llevó, en parte, a estudiar este grado. Además, tiene claro de que quiere desarrollar su actividad profesional en el territorio. «Me atrajo esta salida porque creo que las renovables son una gran oportunidad para la provincia, para crear empleo y mantener población», opina Joaquín, quien asegura «no entender» por qué hay «tanta oposición» a las renovables. «Creo que en esta provincia pueden convivir a la perfección los parques y el turismo, siempre buscando emplazamientos adecuados«, indica.

Aunque el grueso de empleo se genera durante la construcción de los parques, Joaquín insiste en que siempre hace falta mantenimiento, seguridad, control… en las plantas. «Además generan grandes beneficios para las arcas de los ayuntamientos, que pueden aprovechar en mejorar los servicios y la calidad de vida de los vecinos», detalla.