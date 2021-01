Joaquín Juste se presenta como único candidato y seguirá liderando el PP de Teruel

Joaquín Juste repetirá como líder de los populares turolenses tras ser el único afiliado que ha presentado los avales para optar a la presidencia del Partido Popular de Teruel. El alcalde de Valderrobres y diputado provincial, Carlos Boné, llegó a recoger apoyos de los afiliados -no se ha confirmado si llegó a los 75 avales mínimos-pero finalmente no los llegó a entregar por las presiones del partido a nivel regional y estatal según confirman fuentes oficiales del PP. No habrá integración de candidaturas y a partir de ahora se «buscará una solución» interna.

Juste, diputado autonómico y alcalde de Lidón, será proclamado en el XIII Congreso Provincial que se celebrará el 24 de enero. Le darán el visto bueno 436 compromisarios que se escogerán por comarcas el día 18 entre las personas que se hayan preinscrito previamente hasta este jueves. Después de ese día y hasta el 24 Juste presentará al equipo que le acompañará en la provincia.

El partido quería que se repitiera la misma fórmula que en Zaragoza y Huesca con un único candidato– aunque en ambas provincias con caras nuevas-. Juste cuenta con el respaldo orgánico y en estas semanas y hasta este jueves destacados cargos del PP, entre ellos el presidente regional Luis María Beamonte, han estado intermediando con la candidatura de Boné para llegar a un consenso «por la unidad del partido».

El alcalde de Valderrobres, que no ha querido hacer declaraciones, finalmente dio un paso atrás. El primer edil es uno de los alcaldes más consolidados de la provincia, con tres mayorías absolutas que lo avalan y portavoz de la formación en la máxima institución de la provincia, la Diputación de Teruel. De hecho, ya tenía representación en la estructura orgánica provincial, es miembro de la ejecutiva y vicesecretario general electoral.

Más de 400 avales de Juste

Juste mostró este jueves su fuerza con la entrada de más de 400 avales en el último día para la presentación de las candidaturas acompañado de los principales cargos públicos del PP turolense. Agradeció el «apoyo del territorio» y dejó clara su disposición a trabajar «con humildad y sin horarios como hasta ahora» por el futuro de cada municipio de la provincia.

Boné quería aunar a los críticos

La candidatura de Boné buscaba aunar a los críticos con el funcionamiento interno del partido y estaba impulsada por mandatarios con larga trayectoria en el partido pero en su mayoría ya sin un cargo público. Boné estaba acompañado por, entre otros, el alcalde de Híjar y exdiputado provincial, Luis Carlos Marquesán y por históricos del PP bajoaragonés como los exalcaldes de Calanda y Alcañiz Antón Borraz y Carlos Abril, respectivamente; o los exconcejales y exdiputados alcañizanos Yolanda Vallés o Miguel Navarro.

De hecho, a mediados de diciembre un «grupo de alcaldes, concejales y afiliados del PP Teruel» publicaron en los medios de comunicación de la provincia una carta sin firma en la que pedían al valderrobrense que diera un paso adelante.