Joaquín Juste: «Recuperamos el Plan de Obras y Servicios con una dotación de más de 15 millones»

¿Cómo han encontrado la DPT tras la anterior legislatura y qué rumbo han tomado en estos primeros meses de gestión?

¿Cuáles han sido las mejoras urgentes que ha abordado?

¿Cómo es la relación con los socios de gobierno Teruel Existe y Partido Aragonés?

¿Les beneficia estar alineados políticamente con la DGA?

El presupuesto de la Diputación Provincial de Teruel para 2024 supera los 93 millones de euros, lo que ha calificado de “cifra récord”.

¿Cuáles son las líneas maestras de estas cuentas?

¿Cómo prevé luchar contra la falta de mano de obra?

La disponibilidad de vivienda es fundamental. Por otra parte, tenemos que simplificar al máximo todos los procedimientos administrativos. En las reuniones que tenemos con la Cámara de Comercio y con los empresarios nos dicen que en Extranjería tienen muchas dificultades a la hora de poder resolver los expedientes. Muchas personas tienen la necesidad de trabajar y las empresas la necesidad de personal. Son dos intereses que van en la misma dirección y lo que hace falta es aligerar la burocracia. Hay medidas que no cuestan dinero. Lo que no puede ser es que alguien que quiera emprender en el territorio, con lo difícil que es, acabe cansándose, desmotivándose y marchando. Tiene que verse respaldado y acompañado desde el punto de vista burocrático. Entre todas las Administraciones competentes tenemos que conseguirlo.

¿Le preocupa la falta de relevo generacional?

Con apoyo de la DGA crearán una oficina técnica en apoyo de los ayuntamientos, ¿cómo funcionará?

Acordamos con Despoblación crear una oficina dependiente de la Diputación para tramitar los fondos europeos. La tramitación de cualquier subvención es complicada y los fondos europeos todavía más. Los ayuntamientos normalmente tienen poco personal administrativo y tienen que atender todo. No tienen esa especialización que se requiere. Haremos una labor de acompañamiento, tanto a la hora de solicitud de una ayuda como para su tramitación y justificación. Los ayuntamientos tienen mucho miedo a conseguir una ayuda europea cuantiosa, y que luego por falta de gestión administrativa, tengan algún problema y no les paguen la subvención. Acabarían arruinados. Evitaremos esos problemas.

Otra de las novedades para el Bajo Aragón se dará en política de caminos este año.

¿Qué objetivos se marca en infraestructuras?

En Agricultura, la DPT abordó políticas por el sharka con esa subvención de 100.000 euros para la Cooperativa de Mazaleón. ¿Qué sigue?

En materia de renovables plantean oficinas técnicas, ¿en qué consistirán?

Ayudar y acompañar a los municipios a través de estas oficinas de información en las tres Diputaciones en colaboración con la FAMCP. Muchas veces los Ayuntamientos se han visto solos frente a empresas que son muy potentes. Ha faltado asesoramiento, tanto técnico como jurídico, porque los Ayuntamientos no han tenido los medios suficientes. Siempre he defendido a título personal la autonomía municipal y la ordenación. Estas oficinas podrán asesorar además la puesta en marcha de comunidades energéticas.

¿Qué retos se marca en materia fiscal?

Reclamamos que las ayudas al funcionamiento se apliquen al máximo. Por un 1% de bonificación nadie cambia una decisión empresarial. Cuando pasen tres años la Unión Europea va a comprobar a ver si ha servido de algo esta medida que ha autorizado para la provincia y que el Gobierno Central no aplica en su plenitud. Es probable que la medida acabe no autorizándose porque no ha cumplido con su función. Eso es lo que no tiene sentido.