Joaquín Moreno: «Tenemos tantas necesidades en Utrillas que las ideologías deben quedar a un lado»

¿Por qué Teruel Existe?

No es una decisión personal sino de todos los concejales y los vecinos que nos ayudan. Antes de Navidades nos planteamos que queríamos seguir y al dejar Ciudadanos teníamos que decidir si presentábamos una candidatura independiente o buscábamos un vehículo que defendiese los intereses de los utrillenses. Por unanimidad decidimos que Teruel Existe era la única opción viable. Es un movimiento transversal en el que todo el mundo tiene cabida porque lo que prima es el territorio y mejorar los servicios y el día a día de los vecinos. En Utrillas tenemos un Centro de Salud antiguo y sin médicos, problemas de cobertura móvil e incluso fija en algunas pedanías, déficits de infraestructuras, nos quieren quitar las paradas de autobús, cada vez contamos con menos cajeros… se habla mucho de despoblación pero aquí cada vez tenemos menos servicios y el único vehículo eficaz para defenderlos es Teruel Existe. Pocas comarcas hay tan reivindicativas como Cuencas Mineras. A mi equipo y a mí nos avalan los vecinos y las mayorías absolutas.

¿Cómo entraron en contacto con Teruel Existe? ¿Quién llamó a quién?

Nos llamaron ellos y tomamos un café de forma espontánea después de una de tantas manifestaciones en las que hemos coincidido. Nosotros ya habíamos abandonado Cs y vimos si encajábamos y nos podíamos sumar al proyecto. Si algo tenemos en el ADN de Utrillas y en común con Teruel Existe es el territorialismo. Aquí fundamos Compromiso con Aragón porque no encajábamos en el espectro político.

¿Con quién fue ese primer café?

¿Le llamaron más partidos?

Teruel Existe es el cuarto partido por el que se presenta, ¿cambian las formaciones o su pensamiento?

Yo sigo siendo una persona del territorio centrada y moderada que lucha por su tierra. Ciudadanos empezó en el centro-izquierda y ha terminado escorado a la derecha; y el PAR ya estaba entonces en guerras internas a las que no me presté. Nos decepcionaron, no cumplieron con el cometido por el que se presentaron pero nosotros sí, por eso nos reeligieron nuestros vecinos con mayoría.