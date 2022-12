Johnny Sierra: «Tuve la suerte de encontrar a gente que me apoyó y poco a poco este sueño musical se ha hecho realidad»

¿Quién conforma este grupo?

Los miembros principales somos Sergio López -‘Snowy’- y yo. Con Sergio trabajamos las canciones y las maqueteamos. A la hora de ir al estudio contamos con más compañeros para grabarlas. No estamos haciendo actuaciones en directo porque conlleva mucho trabajo coordinar una banda, pero en un futuro es lo que queremos hacer.

¿En qué momento os propusisteis hacer este tipo de ritmos tan poco habituales?

A mí me entro el gusanillo en un viaje que hice a Colombia hace ya unos siete años. La verdad es que ya me gustaba la música latina pero al estar allí… Colombia es ahora mismo la capital de la salsa. Hay muchos otros ritmos: cumbias, ballenatos… Pero la salsa sigue estando muy presente y a mí me cautivó. Ya al llegar a España empecé a investigar sobre el estilo y también empecé a escribir letras. Entonces me di cuenta de que las podía encajar bastante bien en esos ritmos: salsa, boleros, la bomba puertorriqueña… Y me animé a tirar por ese camino a pesar de que era un poco locura, porque tenía que buscar también a gente que abordara este género. Pero bueno, tuve la suerte de ir encontrando a gente que me apoyaba y poco a poco se ha ido haciendo realidad esta especie de sueño que teníamos.

La música te atrapó…

Eso es. Empecé escuchándola cada vez más y estudiando las variantes. Porque como todos los géneros musicales, empiezas a conocerlo y es un pozo sin fondo. Es gigante el mundo de la salsa a lo largo de todas las épocas. Por ejemplo en los años 60, o incluso antes, aunque no fuera considerado salsa como tal.

¿Cómo se está coordinando el proyecto desde Andorra?

Supone mucho esfuerzo pero bueno, doy las gracias a internet y a que he tenido mucha suerte de trabajar con Sergio, que es mi cuñado y como un hermano. Él vive en Zaragoza, pero viene mucho a Andorra. Trabajamos primero las maquetas nosotros dos y luego contamos con diferentes músicos. Yo estoy viviendo en Andorra con mi mujer y mi hija pero soy de Zaragoza. Es complicado conseguir toda la sección de metales: trompetas, trombones, saxofones… Aunque lo más difícil fue acertar con la persona que iba a tocar las percusiones, porque es más difícil que haya percusionistas de música salsa y latina por Zaragoza. Al final encontré a David Sánchez, un grandísimo percusionista. Lo quiero nombrar porque es increíble. Lo toca todo: las congas, los timbales, las maracas, la güira, los bongos… Al llevarlo al estudio tengo todo el bagaje de percusiones que necesito. Es muy fácil trabajar con él. También he podido contar con gente que está al otro lado del océano: de México, de Venezuela… Ahora por internet puedes localizar a músicos y puedes hacerlo a distancia. Ha sido una aventura muy bonita.

Estáis grabando ahora el trabajo de estudio. ¿Cómo ha sido el proceso de composición de las letras?

No es fácil. Como es típico empecé durante la pandemia. Bueno, antes de la pandemia tenía escrita una, más o menos, y luego acabé dos más. Una de ellas es un bolero que habla de ese momento en el que mi pareja estaba en Andorra y yo en Zaragoza, y tuvimos que estar separados. Porque además cuando ya se podía salir a la calle, yo todavía no podía ir a visitarla a Teruel. Entonces se alargó mucho más nuestro encuentro y la letra del bolero habla de eso. Suelo hablar de cosas que me pasan o que escucho por ahí y me inspiran. Frases que oigo de cualquier persona y digo “me gusta como estribillo”. Hay otra letra que habla también de la relación con mi hermana y de las relaciones familiares. La conclusión es que están muy bien las relaciones familiares cuando están muy bien. Estamos educados en que hay que aguantar todo porque sea familia y quiero romper esa creencia. Al menos yo no creo en ella. Y bueno, luego el resto de letras van saliendo… Ahora estamos ya trabajando en más canciones… De todo un poco.

El objetivo final sería hacer algunos conciertos...