Jonás Sancho, de Puigmoreno, tercero en la etapa reina de la Vuelta Guadalentín (Murcia)

El bajoaragonés Jonás Sancho (Huesca La Magia Renault Auto Cuatro) comienza la época de vueltas por etapas con un meritorio tercer puesto en la etapa reina de la Vuelta Guadalentín en tierras murcianas. Tomó parte del prestigioso equipo oscense junto a otros seis corredores, entre ellos, Germán Castel, de Cantavieja. «La temporada arrancó el último fin de semana de enero y este fin de semana nos ha servido para arrancar a nivel nacional. Acabamos contentos», destacó Sancho.

El equipo Huesca La Magia Renault Auto Cuatro se estrenaba un año más el calendario en tierras murcianas. Gobernada por ciclistas potentes y con experiencia, Sancho supo mantenerle la cara a la carrera. La Fortaleza del Sol ponía el colofón a la Vuelta Guadalentín 2023 en la que siete representantes del Club Ciclista Oscense unieron fuerzas para revertir una situación «fuera de lugar» en los dos primeros días. Moral, colocación y un golpe de pedal ajeno por encima del propio relegaron a un grupo que encontró en el de Puigmoreno a su mejor bastión. Llevó la voz cantante del combinado aragonés, que supo salir organizado, «corriendo como equipo y buscándonos unos a otros», según explicaba su compañero Castel.

Sabedores del buen estado de forma de Sancho, el equipo no dudó en volcarse en pos de un buen resultado parcial, que llegó en una corta pero explosiva -1.6 km al 7%- ascensión al Castillo de Lorca. Tras varias escaramuzas y una «fuga que salió adelante por fuerza, hemos ido haciéndonos nuestro hueco», explicaba el turolense, último escudero del bajoaragonés, añadiendo lo siguiente con respecto al desenlace: «conforme se seleccionaba la carrera y viendo que Jonás llegaba con muy buenas piernas, he hecho lo que he podido por dejarlo delante». El del Bajo Aragón remató así con un tercer puesto, a 3» del vencedor, Julen Arriolabengoa (Caja Rural-Alea), que le aupaba hasta la 18ª posición de la general.