El fondo danés mantiene su «firme compromiso» con el Clúster del Maestrazgo

Desde Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), acogen de forma favorable la sentencia del Tribunal Supremo que desestima el recurso contra las autorizaciones ambientales y de construcción del clúster eólico. El fondo de inversiones danés celebra este respaldo mientras espera a que el MITECO reaccione «muy pronto» para comenzar con las obras.

Inciden en que al reconocer el interés público superior del proyecto, «la sentencia confirma la legalidad y plena validez de sus autorizaciones, así como la correcta tramitación de los procedimientos administrativos y ambientales seguidos». Recuerdan que esta sentencia se suma a resoluciones anteriores del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que rechazaron las solicitudes de suspensión del proyecto mientras se resolvían los recursos.

En este sentido, reafirman su declaración de intenciones con el territorio para continuar con la planificación de construcción de un proyecto que contempla 22 parques en nueve pueblos. «CIP mantiene su firme compromiso con el desarrollo y la construcción de proyectos de transición energética que, tal y como reconoce la sentencia, tienen una importancia estratégica para Europa, cumpliendo plenamente todos los requisitos medioambientales, administrativos y legales aplicables», apuntan.

"Con más ganas que nunca" en Viento Alto

La asociación Viento Alto acoge a los ayuntamientos de Mirambel, La Cuba, La Iglesuela del Cid, Bordón, Cantavieja, Tronchón, Fortanete, Villarluengo y Puertomingalvo. Los nueve alcaldes ya mostraron en bloque en comparecencia ante los medios la urgente necesidad de que el Ministerio para la Transición Ecológica reaccione y desbloquee el inicio de las obras. De ello, defienden, dependen «más de cien medidas sociales» preparadas por los ayuntamientos.

Uno de ellos es Cantavieja, donde en espera de empezar a percibir el dinero que supondrá el inicio de obras e impuestos, está la construcción de viviendas, ampliación de la residencia y del área industrial. «Hemos perdido tres años muy importantes», dice el alcalde, Ricardo Altabás, que asegura que esta sentencia les da todos los motivos para no desistir. «Estamos con más ganas que nunca, esta sentencia es firme y esperamos que no venga nadie a poner más trabas ni a hacer demagogia, estos proyectos tienen el respaldo mayoritario de los vecinos y quienes se quieren quedar», apunta.

La sentencia del Supremo da el visto bueno al parque El Cid I, que con 36,6 megavatios de potencia está proyectado en Cantavieja y Mirambel. «Es el parque estratégico del clúster», incide Altabás. Lleva una línea de evacuación que atraviesa tres pueblos castellonenses como Morella, Cinctorres y Portell de Morella.

El sentimiento es el mismo en Cantavieja con algo más de 700 habitantes y cabecera comarcal, y en Fortanete con unos 200 vecinos. «La sentencia es importante, no admite recurso, y son 88 páginas en las que demuestra que todas las barbaridades que se han dicho no existen, sino que está todo correcto», dice el alcalde, Luis Gil. Aunque es optimista con el rumbo del proyecto, vaticina que con elecciones generales de por medio habrá que esperar un poco más a que el ministerio se pronuncie.