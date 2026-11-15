Actualizado 20:23

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

15 NOV 2026|

Actualizado 20:23

El fondo danés mantiene su «firme compromiso» con el Clúster del Maestrazgo

En CIP celebran la sentencia del Tribunal Supremo y apremian al MITECO a reaccionar, mientras los nueve pueblos son optimistas "ahora más que nunca"

Los componentes de los aerogeneradores se acumulan en el Aeropuerto de Teruel. / VIENTO ALTO
Los componentes de los aerogeneradores se acumulan en el Aeropuerto de Teruel. / VIENTO ALTO

Beatriz Severino15 11 2026

Comentar

Energías renovables

ActualidadEconomíaInfraestructurasPolítica

Desde Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), acogen de forma favorable la sentencia del Tribunal Supremo que desestima el recurso contra las autorizaciones ambientales y de construcción del clúster eólico. El fondo de inversiones danés celebra este respaldo mientras espera a que el MITECO reaccione «muy pronto» para comenzar con las obras.

Inciden en que al reconocer el interés público superior del proyecto, «la sentencia confirma la legalidad y plena validez de sus autorizaciones, así como la correcta tramitación de los procedimientos administrativos y ambientales seguidos». Recuerdan que esta sentencia se suma a resoluciones anteriores del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que rechazaron las solicitudes de suspensión del proyecto mientras se resolvían los recursos.

En este sentido, reafirman su declaración de intenciones con el territorio para continuar con la planificación de construcción de un proyecto que contempla 22 parques en nueve pueblos. «CIP mantiene su firme compromiso con el desarrollo y la construcción de proyectos de transición energética que, tal y como reconoce la sentencia, tienen una importancia estratégica para Europa, cumpliendo plenamente todos los requisitos medioambientales, administrativos y legales aplicables», apuntan.

"Con más ganas que nunca" en Viento Alto

La asociación Viento Alto acoge a los ayuntamientos de Mirambel, La Cuba, La Iglesuela del Cid, Bordón, Cantavieja, Tronchón, Fortanete, Villarluengo y Puertomingalvo. Los nueve alcaldes ya mostraron en bloque en comparecencia ante los medios la urgente necesidad de que el Ministerio para la Transición Ecológica reaccione y desbloquee el inicio de las obras. De ello, defienden, dependen «más de cien medidas sociales» preparadas por los ayuntamientos.

Uno de ellos es Cantavieja, donde en espera de empezar a percibir el dinero que supondrá el inicio de obras e impuestos, está la construcción de viviendas, ampliación de la residencia y del área industrial. «Hemos perdido tres años muy importantes», dice el alcalde, Ricardo Altabás, que asegura que esta sentencia les da todos los motivos para no desistir. «Estamos con más ganas que nunca, esta sentencia es firme y esperamos que no venga nadie a poner más trabas ni a hacer demagogia, estos proyectos tienen el respaldo mayoritario de los vecinos y quienes se quieren quedar», apunta.

La sentencia del Supremo da el visto bueno al parque El Cid I, que con 36,6 megavatios de potencia está proyectado en Cantavieja y Mirambel. «Es el parque estratégico del clúster», incide Altabás. Lleva una línea de evacuación que atraviesa tres pueblos castellonenses como Morella, Cinctorres y Portell de Morella.

El sentimiento es el mismo en Cantavieja con algo más de 700 habitantes y cabecera comarcal, y en Fortanete con unos 200 vecinos. «La sentencia es importante, no admite recurso, y son 88 páginas en las que demuestra que todas las barbaridades que se han dicho no existen, sino que está todo correcto», dice el alcalde, Luis Gil. Aunque es optimista con el rumbo del proyecto, vaticina que con elecciones generales de por medio habrá que esperar un poco más a que el ministerio se pronuncie.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Valderrobres denuncia las carencias de fibra óptica: «Es imprescindible para atraer y fijar población»

Solo el 59,7% de las viviendas puede contratar fibra óptica, el porcentaje más bajo entre los municipios turolenses de más de 1.000 habitantes. La brecha se extiende a otras comarcas...

Comentar

Valderrobres denuncia las carencias de fibra óptica: «Es imprescindible para atraer y fijar población»

Denunciada la captura de una trucha en el pantano de Castellote por incumplir la normativa de pesca

AEMS-Ríos con Vida comunicó los hechos a los Agentes de Protección de la Naturaleza, mientras los pescadores niegan cualquier irregularidad y aseguran que devolvieron el pez al agua

1

Denunciada la captura de una trucha en el pantano de Castellote por incumplir la normativa de pesca

Belmonte y Arens de Lledó unen a 60 propietarios para gestionar 1.170 hectáreas frente a los incendios forestales

El CITA Teruel impulsa el asociacionismo para favorecer la gestión sostenible de montes privados, una fórmula ya iniciada en Belmonte de San José, Arens de Lledó y Fuentes de Rubielos....

Comentar

Belmonte y Arens de Lledó unen a 60 propietarios para gestionar 1.170 hectáreas frente a los incendios forestales

Teruel Existe exige en Alcañiz una voz propia en Madrid para desbloquear la A-68 y defender Motorland: «Somos el verdadero voto útil»

La formación reúne a unas 70 personas en su primer gran acto de campaña en la capital bajoaragonesa, donde Guitarte carga contra las promesas incumplidas de PSOE y PP para...

Comentar

Teruel Existe exige en Alcañiz una voz propia en Madrid para desbloquear la A-68 y defender Motorland: «Somos el verdadero voto útil»

'A feriar' recibe más de 3.000 visitantes durante el fin de semana: «En Alcañiz tenemos un poco de todo»

FOTOGALERÍA. Durante dos jornadas en el recinto ferial se ha podido ver mucha ropa pero también decoración de Navidad, complementos, joyería, servicios y hostelería

Comentar

'A feriar' recibe más de 3.000 visitantes durante el fin de semana: «En Alcañiz tenemos un poco de todo»

Urrea de Gaén culminará, al fin, su residencia con 500.000 euros

El Ayuntamiento saca a licitación la fase 15 con una ayuda del FITE tras más de dos décadas de obras intermitentes. Las empresas pueden presentar ofertas hasta el día 23

Comentar

Urrea de Gaén culminará, al fin, su residencia con 500.000 euros
Periódico del Bajo Aragón Histórico