Jorge Panadés: «El Gran Premio de MotoGP es el evento deportivo más importante de Aragón. El impacto llega a toda la comunidad»

Motorland Aragón afronta los últimos preparativos para una nueva edición del Gran Premio Michelin de Aragón de MotoGP , una cita que vuelve a situar a Alcañiz en el centro del motociclismo mundial. Después de reunir a 112.633 espectadores en 2025 y con varias gradas rozando ya el lleno, el circuito confía en mantener el tirón de público y reforzar el impacto económico y turístico del evento en el territorio. Su director gerente, Jorge Panadés, analiza las previsiones de asistencia, el dispositivo de movilidad, las novedades para los aficionados y el futuro del trazado bajoaragonés en el calendario de MotoGP.

Estamos ya a las puertas del Gran Premio y varias gradas rozan el 100% de ocupación. ¿Qué previsión de asistencia manejáis para este fin de semana?

Las previsiones son buenas y, con el tiempo que se anuncia, esperamos llegar a las cifras del año pasado. Normalmente, a última hora hay muchas personas que se animan y que están pendientes de la climatología. Previsiblemente, el tiempo nos va a acompañar. Tendremos todas las instalaciones preparadas y creo que va a ser un fin de semana muy bueno.

¿Superaremos esos 112.633 asistentes?

Llevamos trabajando todo el año para atraer al máximo número de personas. Por un lado está la parte deportiva, con un campeonato que llega muy emocionante, y por otro todas las actividades adicionales que organizamos durante el Gran Premio.

¿Qué os está diciendo la venta de entradas sobre el origen del público?

El público es mayoritariamente nacional. Entre los visitantes internacionales, Francia es el país que más público aporta, fundamentalmente por proximidad. Aun así, estamos hablando de un campeonato del mundo y recibimos aficionados de muchos países.

Este año el Gran Premio vuelve a agosto, después de que en 2025 se celebrara en junio. Desde el punto de vista de la organización, ¿agosto facilita o dificulta la llegada de público?

El año pasado, en junio, se superaron las cifras de 2024, cuando el Gran Premio se celebró en agosto. Hay diversos factores que influyen: la climatología, cómo llega el campeonato o la disponibilidad económica de las familias después de las vacaciones. Nosotros lo preparamos siempre con el máximo esfuerzo para que todas las personas que nos visitan vivan un gran fin de semana.

Uno de los puntos críticos de cualquier gran evento son los accesos. Más de 1.200 agentes formarán parte del dispositivo especial de seguridad y movilidad. ¿Dónde estarán los principales esfuerzos para evitar retenciones, tanto en la llegada como en la salida del domingo?

Evacuar a miles de personas es complicado. He estado en otros circuitos y, al final, siempre toca esperar un poco, incluso cuando existen vías rápidas de evacuación. La Guardia Civil y el resto de fuerzas de seguridad preparan un dispositivo para que la salida sea lo más ágil posible, pero hay muchas personas intentando salir a la vez. Además, tanto el sábado como el domingo habrá una Fan Zone. Una recomendación puede ser quedarse un poco más, dar una vuelta por esa zona comercial y de ocio y contribuir así a escalonar las salidas y reducir las retenciones.

¿Qué recomendarías a quienes todavía están planificando el viaje en cuanto a horarios y accesos?

La visita a un Gran Premio es una experiencia desde el momento en que compras la entrada. Mi recomendación es madrugar, llegar pronto al circuito y disfrutar de todas las actividades, tanto deportivas como no deportivas, que se han preparado. Así se aprovecha al máximo la experiencia y no se pierde nada.

Según un estudio del Instituto Aragonés de Fomento, la repercusión de Motorland en los años con MotoGP se sitúa en unos 47 millones de euros, incluyendo el efecto directo y la proyección del circuito. ¿Seguís trabajando con estas referencias?

Sí, seguimos trabajando con esas referencias. Motorland no solo tiene impacto en el territorio durante MotoGP; a lo largo del año se celebran más de 20 eventos deportivos y todos ellos repercuten en la zona. Por nivel de asistencia, el Gran Premio de MotoGP es el evento deportivo más importante de Aragón y, por supuesto, la referencia dentro del calendario de Motorland.

Más allá de hoteles y restaurantes, ¿qué otros sectores económicos se benefician especialmente de la llegada del Mundial?

La hostelería es, sin duda, uno de los sectores más beneficiados, pero también el comercio en general y las gasolineras. Además, el Gran Premio sirve para dar a conocer el patrimonio del Bajo Aragón, el Matarraña o Sierra de Arcos. Tenemos rutas moteras estupendas para recorrer en moto o en coche y también la Silent Route, en la zona del Maestrazgo. En todo ese recorrido hay muchos sectores que se benefician.

¿Se está consiguiendo que el visitante de MotoGP prolongue su estancia y conozca mejor el territorio?

Se trabaja en ese sentido. El año pasado hicimos un especial con un viajero que recorrió la Silent Route y el objetivo era precisamente promocionar Aragón y convertir la visita al Gran Premio en una experiencia más completa. La idea es que quien venga no lo haga únicamente por la vía más rápida, sino que aproveche para hacer paradas y conocer el territorio.

Entre las novedades de este año están la Fan Zone, el Pit Lane Walk, el Hero Walk, y, en el plano deportivo, la nueva Harley-Davidson Bagger World Cup, cuya única cita española será MotorLand. ¿Cómo mejora todo esto la experiencia del espectador?

Junto con el equipo y Dorna intentamos incorporar novedades cada año. En esta edición tenemos la Harley-Davidson Bagger World Cup, una competición nueva con motos estéticamente muy diferentes de lo que solemos ver en el Mundial de MotoGP. La Fan Zone también incorpora novedades: se renovará la zona de descanso, habrá simuladores de realidad virtual, simuladores de caballitos, tatuajes, DJs, entrevistas en el escenario y otras actividades. En las gradas también tendremos batucada. Cada año intentamos introducir algo nuevo.

El público cada vez pide más y el Hero Walk ya ha agotado sus plazas.

Sí, afortunadamente el Hero Walk ha agotado las plazas. También gusta mucho el Pit Lane Walk. De todas las actividades, quizá mi favorita sea la invasión de pista. Da gusto ver cómo los aficionados se acercan al podio para asistir a la entrega de premios del domingo y después se quedan para hacerse fotografías en la línea de meta. Ves a chavales, familias y grupos de amigos con una cara de felicidad estupenda. Yo siempre me quedo mirando ese momento desde el muro porque significa que el Gran Premio ha terminado bien y que la gente está disfrutando hasta el último minuto.

MotoGP ya ha confirmado que Motorland volverá a albergar el Gran Premio en 2027 y que entre 2028 y 2031 quedará como circuito de reserva. ¿Cómo se interpreta este nuevo escenario?

Lo seguro es que el año que viene estaremos en el calendario. Para los años siguientes, si algún Gran Premio no pudiera formar parte del calendario por el motivo que fuera, Motorland sería la primera opción. Pero 2028 todavía queda lejos. Ahora vamos a trabajar en 2027 y después habrá que esperar.

Entiendo que vuestro objetivo es trabajar para volver a tener la prueba fijada de manera estable en el calendario.

Sí. Desde Motorland siempre hemos trabajado para estar en el calendario y queremos seguir estando. No depende únicamente de nosotros, porque hay otros circuitos que también están interesados y no todos tienen cabida. Nuestro trabajo es hacer un buen Gran Premio, tanto desde el punto de vista organizativo como desde la experiencia del espectador.

La celebración de un Gran Premio supone también una inversión pública importante. En el anterior acuerdo se cifró en unos ocho millones de euros el canon correspondiente a cada prueba. ¿Qué retorno tiene que conseguir Motorland para justificar esa inversión?

. El retorno son esos 47 millones de euros que genera en el territorio. El objetivo final de Motorland es generar riqueza alrededor de la instalación. El Gran Premio de MotoGP tiene, por un lado, ese impacto socioeconómico en la zona y, por otro, permite proyectar Motorland como una instalación de relevancia dentro del mundo del deporte y del motor. Dorna es un cliente muy exigente: el Mundial de MotoGP llega a unos 300 millones de espectadores y a más de 200 países. Todo eso obliga a hacer las cosas bien y exige un alto nivel de preparación. Afortunadamente lo cumplimos y vamos a trabajar para que siga siendo así y podamos continuar con el Gran Premio no solo en 2027, sino más allá.

Después de más de 18 años ligado a Motorland, ¿qué sigue siendo lo más difícil de organizar un Gran Premio?