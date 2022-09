Quizás Rosalía «no le coja el teléfono», bromea, pero comparte lista con ella. La que reconoce la creatividad y que cada año elabora la mismísima revista Forbes, otros de cuyos más celebres rankings reúnen las mayores fortunas o las personas más influyentes del mundo. Esta proeza la ha logrado José Alfredo Martín, uno de los fundadores de Apadrina un Olivo, siendo reconocido como uno de los 100 empresarios más creativos del momento en el mundo de los negocios (Most Creative People in Bussines 2022). «Estaba en una boda y me iba felicitando la gente», se ríe. «Fue una sorpresa». Con él otros dos jóvenes emprendedores de Aragón se han sumado a la lista: Pedro Lozano, cofundador de Imascono y Chromville y Laura Lacarra, Big Data Engineer de Telefónica.

Forbes ha seleccionado 100 hombres y mujeres en su lista Most Creative People in Business 2022, provenientes de multitud de sectores, que han demostrado «inventiva, adaptación y experiencia para hacer frente a los retos planteados por un entorno cada vez más competitivo e incierto». Rosalía, Nathy Peluso o Bizarrap, son solo algunos de los grandes nombres de la lista.

Con su nombramiento de José Alfredo también gana el mundo rural y, en cierto sentido se demuestra que el emprendimiento en la denominada España Vaciada, al contrario que una desventaja, puede alcanzar los estándares más altos. Lejos del metaverso o el big data, otros ámbitos reconocidos, Forbes se adentra también en el sector primario, reconoce el valor de la tierra y el campo para destacar los mejor de la actividad humana, que no supone únicamente un negocio. «Es una lucha por no quedarnos sin nuestros pueblos. La salvación de 100.000 olivos del abandono. Nadie se imaginaba que iba a salir así de bonito, ni que íbamos a llegar hasta donde estamos», destaca.

Sin olvidarse de sus compañeros de Apadrina un Olivo, con quienes ha comenzado este proyecto hace 9 años, José Alfredo recibe el nombramiento como un reconocimiento «al trabajo bien hecho». «Desde luego que no es anecdótico, estamos muy felices de estar ahí», reconoce, celebrando que esto le permitirá crear redes con otras personas con interesantes iniciativas y ‘¿por qué no?’, inspirar a otros que tengan un sueño por cumplir.

Apadrina un Olivo cuenta en la actualidad con 7.000 padrinos y madrinas que «han creído en el proyecto», y cuya aportación ha permitido generar 22 puestos de trabajo en Oliete. Son los encargados de recuperar el olivar, de dar vida al aceite que genera la marca ‘Mi Olivo’ y también de llevar la actividad hasta Alacón con la puesta en marcha de una conservera bajo la sigla ‘Mi huerto’.

Unos 15.000 olivos van camino de la recuperación, con un impacto «muy positivo», sentando así el precedente de que es posible hacer cosas originales en el mundo rural aprovechando los recursos «olvidados o infravalorados«. «Es cuestión de saberles dar la visibilidad que necesitan y ponerlos en valor», recalca José Alfredo. Por desgracia, este año como consecuencia del extremo calor y otras inclemencias meteorológicas va a haber una reducción de la cosecha «importante». «Es la realidad de la agricultura y los productores tenemos la responsabilidad de que los consumidores la entiendan», concluye.