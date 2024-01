José Fernando Murria: «Creo que 2024 va a ser buen año pero tiene que llover, eso resuelve muchos problemas»

¿Cómo terminó 2023 en cuanto a regadíos e infraestructuras?

¿Esto solucionará el problema?

Sería un gran avance.

¿Qué ha sucedido con el canon que pagaba Endesa?

Por fin se ha extinguido el aprovechamiento de aguas de refrigeración de la Central. En un primer momento se nos exigía el 100% del canon (Endesa paga el 45%), y nos era muy costoso. Hablando con el Ministerio de Transición Ecológica se ha conseguido aplazarlo y se acabará pagando en 2027. Este año tendremos un descuento del 32%; en 2025, del 24%; en 2026 del 16% y en el 2027, de un 8%. En cuanto a la amortización de Santolea, que también nos quemaba porque a Endesa le correspondía en torno a los 12 millones de euros, tenemos la palabra del Ministerio de que se hará cargo de ese pago. Nos libera a los regantes en una proporción aproximada de unos 30 euros por hectárea, que nos hubiera supuesto la amortización. No sé por qué no se firmó en 2023 pero se nos ha prometido que se firmará en 2024.

¿Cómo ha sido el año hidrológico?

Ha sido bueno. A pesar de que en todas partes ha habido sequía, aquí no sabemos la suerte que hemos tenido pero, durante las obras que hemos prescindido de Santolea, hemos regado perfectamente, lo mismo que el último año. Este que viene sí que se prepara difícil porque no llueve. Debemos de tener unos 80 hectómetros entre toda la cuenca y la previsión para marzo es de 144 hectómetros. Veremos.

¿Cuándo se prevé que esté listo Santolea?

Aunque es la cara visible de los regantes de la cuenca del Guadalope, usted es arquitecto. ¿Cómo está el sector? ¿Hay trabajo?

¿Ha cambiado el concepto?

Es el problema de los pueblos, que falta vivienda disponible.

¿Cómo influye la falta de mano de obra en esta recuperación?

La propia crisis nos ha llevado a que los jóvenes no entren en la construcción, se está marginando de la misma forma que se marginó al campo. También noto que la Formación Profesional no va al mismo ritmo que va la nación, porque se debería haber previsto la falta de albañiles. Creo que se animarían, igual que sucedió en Alcañiz con la mecánica.

¿Les repercute en arquitectura?

En el medio rural hay salida para los arquitectos.

También se dedican a recuperación patrimonial. ¿Lo último es un proyecto para el Convento de Calanda?

El Monasterio del Olivar, por ejemplo, tiene una relación muy estrecha con el sitio.

Ya está terminado, solo falta la plaza exterior pero está listo y funciona muy bien tanto como hospedería por como atracción cultural. Llevo 30 años ahí con la rehabilitación. Creo que salvo Fray David no hay ninguno que lleve tantos años como yo. Es más desconocido aquí que fuera porque hay un grupo de amigos que lo protege y no hay gente de por aquí, ojalá la hubiese porque es el único monasterio habitado de la provincia.

¿Cómo llegó usted a combinar regadíos y arquitectura?

(Sonríe) No sé por qué tengo que estar pero me lo pidió José María Pascual cuando enfermó. Iba a ser provisional y el 19 de diciembre había elecciones y sigo siendo presidente porque no hubo candidatura. Es un cargo que ocupa tiempo y si eres asalariado entiendo que es complicado porque son viajes y reuniones en las que tienes que estar si quieres conseguir algo.

Y a la vista está el cambio que han traído los regadíos.

Sí, y la obsesión ahora es rebajar las concesiones e intentar que la gente riegue con menos; modernizar los regadíos y en los nuevos es fácil aunque costoso, pero en el viejo regadío es complicadísimo. Quieren medir el agua de los retornos y a mí me parece mucho más lógico que no se toquen las concesiones y que se permita la doble cosecha. El producto del campo está bastante poco valorado y con la doble cosecha a la gente le salvas su trabajo. Europa está por la sostenibilidad y cada día llueve menos pero en el Ebro hay 5.000 hectómetros que se tiran al mar al año.

Qué cerca pasa y no se eleva.

Está poco regulado. Y es que España no se parece a Europa. Francia tiene un regadío por si acaso no llueve y aquí si no llueve no hay nada que hacer. En la margen derecha sufrimos estas sequías tan tremendas y vas a La Puebla hasta Belchite y hay 60.000 hectáreas al lado del agua. Hablan de trasvases y a un kilómetro está el Ebro. Pero son zonas tan despobladas que ni siquiera hay presión. En la propia provincia hay desigualdad por zonas.