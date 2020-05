José Luis Mateo: «He tenido la gran suerte de poder salir, pero los héroes son los profesionales»

¿Cómo te encuentras?

Acabas de regresar, ¿sentimientos encontrados?

Un mes y medio muy complicado… toca recuperarse.

Sí. Yo la gran suerte que he tenido durante la rehabilitación es que en la habitación parecía que tenía un gimnasio. Estuve solo durante 13 días y hacía un circuito con todo lo que me decía el fisio. Si habré dado vueltas en la habitación… como un modorro, porque no te dejaban salir al pasillo. No obstante eso me ha venido muy bien para que yo ahora pueda andar perfectamente. Estoy muy contento con la recuperación.

Poco a poco retomando la vida que tenías antes…

Yo no soy ningún héroe. Yo he tenido la gran suerte de poder salir, pero los héroes son los profesionales y los médicos que me han podido ayudar, si no no viviría. Tenemos que guardar un respeto a las personas que han fallecido.

¿Qué te llevas de los sanitarios que te han atendido?

Una sensación… como si fueran mi familia. Estoy muy contento con todos. De Alcañiz realmente no me acuerdo ni de cuando me llevó mi hija al hospital. Sí que cuando pueda me gustaría acercarme a darles las gracias, porque en Zaragoza ya me despedí de los profesionales…

Esto es muy duro. No es una broma. Hay que tener cuidado porque puede pillar a cualquiera, yo no sé dónde lo he cogido, no tengo ni idea. Cuando me despertaron no podía ni levantar un mando pequeño de la televisión con la mano, me tenían que subir y bajar con una grúa de la cama, no podía comer… yo era un bebé, un muñeco que me tiran al suelo y ahí me quedo. Es muy duro de vivir, pero con las ganas que le he puesto y la gente que he tenido a mi alrededor he salido adelante.

A las personas que han pedido a sus familiares decirles que lo siento un montón. A mí me faltó muy poquito, la cosa ha sido muy dura.