José Luis Soro: «Vamos a implantar el autobús casi a demanda. Va a ser una revolución»

¿Cuál es la situación actual de los servicios ferroviarios en nuestra comunidad?

Tras el confinamiento hubo gran cantidad de concentraciones en el Bajo Aragón-Caspe, Bajo Martín y otros puntos para que se restablecieran los servicios perdidos. ¿Demuestra esto que sí hay interés por este medio de transporte?

No tiene ningún sentido lo que hicieron Renfe y el Ministerio. Nosotros, en lo que es nuestra competencia, que es el servicio público de autobús, claro que redujimos servicios durante la pandemia pero tan pronto concluyó el estado de alarma recuperamos el cien por cien, porque entendíamos que la oferta tenía que arrastrar a la demanda, y no al revés. El Ministerio y Renfe han tardado muchísimo en hacer eso. Creo que fui el primero que le pidió al presidente de Renfe que recuperaran los servicios, y todavía hay algunos que no se han repuesto. Si es un servicio público debes ofrecerlo y evidentemente es deficitario, porque por definición lo son. Si buscas rentabilidad económica con la educación, con la sanidad, con los servicios sociales o con la movilidad estamos hablando de otra cosa.

¿Y qué hay del autobús? ¿Cuáles son los planes por parte del Gobierno de Aragón?

Vamos a dar un cambio radical. Va a suponer pasar de un modelo absolutamente ineficiente con más de un centenar de contratos de diferentes formulaciones jurídicas a únicamente 19. Cuatro en el área metropolitana de Zaragoza, que tiene unas dinámicas diferentes, y 15 en el resto de Aragón. Esto va a suponer un incremento de la inversión muy sustancial. Ahora mismo invertimos unos cuatro millones de euros al año y llegaremos a más de 15 millones. ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Que todos los núcleos de población que tengan al menos 10 habitantes tengan garantizados una conexión semanal de ida y vuelta con la localidad donde está el centro de salud. No solo para ir al médico sino porque habitualmente suele ser la referencia para muchos otros servicios y necesidades de la población. Vamos a conseguir que muchas localidades que ahora no tienen servicio de autobus lo tengan. Por ejemplo, en el Bajo Aragón son cinco los pueblos que tendrán servicio y a eso hay que sumar mejoras en frecuencias del resto de localidades. Hay que saber no solo cuánta gente se mueve sino para qué se mueve y lo que haremos es ajustar horarios y conexiones. Va a ser una auténtica revolución. Vamos a licitar a lo largo de este año y nuestro objetivo es que entre en vigor el 1 de enero de 2023. Muchos pueblos que hace mucho que no ven un autobús lo verán. Vamos a implantar lo que entendemos que era necesario para una gestión eficiente de los recursos públicos: el transporte a la demanda. No podemos estar pagando kilómetros y kilómetros de los autobuses para que vayan vacíos. El transporte a la demanda no es un taxi. No es que llames al autobús para que te vaya a buscar cuando tú quieras, pero si tienes que ir a determinada localidad sabes que el miércoles a las 8 de la mañana vas a tener a tu disposición ese transporte. Estamos desarrollando con fondos europeos toda la parte tecnológica para prestar servicio en lugares en los que jamás ha habido un servicio público o que hace muchos años que no existe. Creo que es uno de los proyectos más vertebradores de los que estamos impulsando desde el Gobierno de Aragón, asumiendo que es un servicio público clave para que la gente ejerza el derecho a seguir viviendo en su pueblo.