José Manuel Siurana: «En 2 días he pasado de ser pediatra a estar con pacientes de COVID-19 y es muy duro»

Estás en primera línea en esta crisis ¿Cómo te encuentras?

¿Es muy dramático ver a los enfermos totalmente aislados y en soledad?

¿Cómo ha sido ese reciclaje 'ultrarápido' de ejercer de pediatra a internista en plena crisis del COVID-19?

Fue así, muy rápido. Recibí la llamada del coordinador de mi hospital en el que me comentaban que estaban buscando a gente en el Hospital hm Delfos -yo estaba en el hm Nens- para que les ayuden en toda esta situación y que habían pensando en mí. No tardé nada en decirle que sí pero le pregunte que cuánto tiempo tenía para incorporarme. Y me dijeron que 2 o 3 días. Así que durante todos esos días estuve estudiando y refrescando todos los protocolos del coronavirus, que además nos los cambian casi a diario. Tuve que refrescar muchas cosas que cambian de estar con niños a estar con mayores. Estuve 12 horas de aprendizaje práctico con otros internistas y ya… solo.