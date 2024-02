José María Ráfales: «gracias a las donaciones de la gente y sus historias podemos presumir de museo»

¿Cómo ha evolucionado el museo a lo largo de su historia?

Podríamos decir que es un museo de todos y para todos...

Así es, sin la gente no tendríamos nada y estamos muy agradecidos. El 90% de lo que hay en el museo es de ellos y tiene un valor sentimental. Sienten el museo como suyo y es un orgullo para todos nosotros.

¿De dónde viene ese afán por querer conservar todo?

¿Por qué es importante para Nonaspe tener un museo?

La etnología habla de las culturas y de la gente y desde la asociación tratamos de recuperar no solo la memoria de nuestros padres y abuelos, sino de los familiares de todos los pueblos. Es muy importante tener un sitio donde poder ver reflejada la historia de toda una localidad.

¿Qué repercusión tiene para la economía del pueblo?

Por supuesto, la humanidad no sería nada sin cultura. Esta nos llena y da sentido a la vida.

También es clave defender la manera en la que se habla en Nonaspe...

Uno de los estatutos de la asociación es tratar de recuperar y fomentar nuestra manera de hablar a primera línea. Desde la asociación tenemos claro que hablamos catalán. Está demostrado científicamente y todas las universidades, incluida la de Zaragoza y la Real Academia de la Lengua lo han corroborado. No obstante, no queremos convencer de nada a las personas que no lo piensan, cada uno es libre. Respetamos a todo el mundo