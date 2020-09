Joseba Bonaut analiza los discursos del odio en el periodismo deportivo digital

Comienza una nueva jornada del curso de periodismo deportivo de Alcañiz. El docente e investigador de la Universidad de Zaragoza, Joseba Bonaut, es el primer ponente en subirse al escenario del teatro de la capital bajoaragonesa este viernes para analizar los discursos del odio en el periodismo deportivo digital. Bonaut los define como «expresiones públicas transmitidas en un foro de forma intencional para hacer daño a alguien». E incluyen además de palabras otro tipo de contenido «más difícil de analizar» como son los emoticonos y los gifs.

El investigador está mostrando ejemplos de racismo y empoderamiento en medios deportivos digitales de todo el mundo. En el caso de España ha recordado la primera vez que un arbitro paró un partido de fútbol por los insultos hacia un jugador. La afición del Real Sporting de Gijón realizó sonidos de onomatopeya de mono dirigidos hacia Iñaki Williams del Athletic Club. Unos hechos lamentables que, sin embargo, han vuelto a repetirse en partidos posteriores.

Asimismo, Bonaut enseña a los alumnos ejemplos de odio en las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. «Las redes sociales son un elemento de información y la mayoría de los jóvenes se informan a través de ellas. La información que trasmiten es muy particular, de corte emocional, no solo escrita sino que utiliza otros recursos y tiene gran capacidad de manipulación o distorsión», explica. Para el investigador es discutible si el contenido es realmente informativo y reconoce que son un medio en el que la gente «se lo pasa bien, incluso insultando». «Hay gente incluso que se creen justicieros en ese amparo de anonimato», añade.

Bonaut lamenta las «muy pocas investigaciones que se realizan en el ámbito del deporte» y destaca que es un tema pendiente en la investigación internacional y, sobre todo, en España. «Se dice que es un tema muy poco serio. El deporte siempre se ha considerado como un tema de poca importancia social cuando todos sabemos que es lo diferente».

¿Quién es Joseba Bonaut?

Joseba Bonaut es actualmente profesor del Grado de Periodismo en la Universidad de Zaragoza. Desde 2007 a 2019 fue profesor e investigador en la Universidad San Jorge, impartiendo las asignaturas de Historia de los Medios Audiovisuales e Historia Estética del cine. Allí también fue Vicedecano de Comunicación Audiovisual desde el año 2008 hasta el 2012 y Decano de la Facultad de Comunicación desde el 2012 hasta el 2017. Previamente, en el año 2006, obtuvo el doctorado en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra (España) con una tesis doctoral bajo el título de “Televisión y deporte: influencia de la programación deportiva en el desarrollo histórico de TVE durante el monopolio de la televisión pública (1956-1988)”. Parte de este trabajo fue reconocido en el año 2008 con el Primer Premio de la Vigésima Edición de los Premios a la Investigación en Comunicación Audiovisual del Consejo Audiovisual de Catalunya (CAC).

Sus principales áreas de investigación son la historia del cine y la televisión, la relación de necesidad entre deporte y televisión (área conocida como Mediasport) y el estudio de la evolución de los formatos televisivos, especialmente la comedia televisiva estadounidense y británica. Por último, ha estudiado en profundidad el fenómeno cinematográfico de El Señor de los Anillos con varias publicaciones en España y en el extranjero sobre el tema.

Joseba Bonaut es miembro de la European Network for Cinema and Media Studies (NECS), la European Communication Research and Education Organization (ECREA) y la Asociación Española de Historiadores de Cine (AEHC). Ha publicado en diversas revistas científicas europeas como Comunicazioni Sociali, Scope, Participations: International Journal of Audience Research o Critical Studies in Television, y ha escrito numerosos capítulos en libros sobre Comunicación Audiovisual en España.