La Jota, «más invisible que nunca»

Durante los duros meses de confinamiento nació la iniciativa #Yojoteoencasa, que llevó a lo largo de 17 emisiones en Youtube y televisión un halo de esperanza y entretenimiento en forma de Jota Aragonesa a todas aquellas personas amantes de este arte. La solidaridad de los artistas de la Jota quedó reflejada en todas y cada una de sus actuaciones y desembocó en la creación de la Plataforma MásJota, que quiere reunir a todo el mundo jotero a fin de conseguir «una mayor presencia de la Jota en el día a día de los aragoneses».

Desde esta plataforma muestran la preocupación que vive el sector de la Jota, un sector muy numeroso compuesto por usuarios y profesionales. «Somos un colectivo formado por más de 10.000 usuarios pero la evidencia que nos asalta estos días es que por diversos motivos somos un colectivo cada vez más ignorado«, señalan a través de un comunicado.

Señalan que este colectivo se enfrenta a un panorama complejo puesto que no hay normas claras en cuanto al reinicio de esta actividad. Según MásJota, en estos momentos la situación se caracteriza por la existencia de «Ayuntamientos con temor a repuntes en actividades no esenciales y vacíos legales que ni en instituciones autorizadas se atreven a resolver». Precisamente por esto lanzan varias preguntas al aire que, por el momento, no tienen respuesta y que hacen que esta actividad sea «una misión imposible».

¿Cómo se puede bailar la Jota en grupo a partir de ahora?

¿Cómo se puede mantener la distancia social en una coreografía grupal?

¿Qué medidas tomar a la hora de impartir una clase de canto?

¿Qué Ayuntamientos autorizan a reanudar sus actividades en locales municipales?

¿Quién va a programar Jota?

«La Jota no sólo es Cultura y Patrimonio, es también la excusa para una reunión social, un aliciente en el día a día que motiva a trabajar con ilusión y perseverancia. El cese de actividad de profesores, escuelas, academias y grupos puede suponer una desconexión de nuestros usuarios y un riesgo ya que a algunos no les será posible retomar en el futuro por motivos económicos, de disponibilidad temporal o simplemente por pérdida de afición», indican desde MásJota.

Ponen también foco en el aspecto económico, puesto que el mundo de la Jota implica a muchos agentes y supone el sustento de muchas familias en Aragón y también fuera de él. «Profesores a tiempo parcial o total que se mueven por toda la comunidad o Centros Aragoneses en el Exterior (Tres Cantos, Alcalá de Henares, Valencia, Jérica, Puerto Sagunto, Vinaroz, Barcelona, Mollet del Vallés, Salou, Reus, Pamplona, etc), escuelas de Jota en muchísimos municipios, grupos folclóricos que aglutinan una media de 40 componentes, tiendas de indumentaria, empresas de sonido e iluminación y un largo etcétera dibujan una difícil realidad con un perjuicio económico irrecuperable», señalan. No obstante matizan que el impacto económico todavía es difícil de cuantificar debido a la incertidumbre sobre lo que ocurrirá este verano.

Testimonios joteros

Desde la Plataforma han recopilado el testimonio de casi una veintena de profesionales y grupos de Jota de todo Aragón para conocer cuál es su situación y dar a conocer en qué punto se encuentran. La realidad que perfilan se caracteriza por grandes pérdidas económicas, un parón total de las clases, ensayos y eventos relacionados con la Jota, lo que implica también un impacto negativo en los pueblos, donde este tipo de actividades tienen un gran carácter social.

BALUARTE ARAGONÉS

Juan Carlos Aguayo, gerente y profesor de baile de la academia con dedicación total; y Luis Enrique Langarita, director artístico de la compañía con dedicación parcial señalan que esta academia ha dejado de facturar unos 24.000 euros hasta junio y vivirá con la incertidumbre de cómo será el inicio del curso 2020/2021. Las 35 actuaciones previstas para este verano han sido canceladas mientras que los gastos continúan, unos 6.700 euros entre seguros, mantenimiento e impuestos de los vehículos y gastos de nave.

MONSERRAT QUÍLEZ

La co-directora y profesora de Jota cantada de los dos centros aragoneses de Barcelona, Centro Aragonés de Barcelona Goya y Centro Aragonés de Sarriá, junto a Jaime Ejarque indica que las pérdidas desde el mes de marzo alcanzarían los 20.000 euros tan solo en la sección de canto. “A día de hoy, la incertidumbre es real y preocupante sobre todo de cara a los próximos meses ya que la situación de los centros aragoneses fuera de Aragón es delicada al mantenerse mediante subvenciones y las cuotas de sus socios que pueden verse muy afectadas por la incapacidad de hacer uso de las instalaciones por cuestiones sanitarias», señaló Quílez.

Estos centros no solo hacen una labor divulgativa del folclore aragonés sino que son un foro social en el que hijos y nietos de aragoneses se reúnen en torno a una charla, un café o una típica partida de guiñote. «Son en muchos casos el delgado hilo que todavía les mantienen unidos a su tierra de origen», incidió.

ANA BELÉN MONTORIO

Co-directora de la Agrupación Folclórica El Cabujón junto a Patricia Sariñena y David Sádaba con dedicación parcial. Imparten clases de canto y baile de Jota tanto en Zaragoza como en localidades de la provincia de Zaragoza en sus ratos libres. Cese de actividad desde el mes de marzo, lo que supone ingresos cero. Las actuaciones con su grupo de jota suspendidas, “o por el momento no se atreven a firmar el contrato, ya que no hay unas pautas claras a seguir para contratarnos», indicó. Además, se ha paralizado la presentación de un disco, para el que tenían apalabradas muchas presentaciones en todo el territorio aragonés.

YOLANDA MUÑOZ Y JULIO MARTÍNEZ

Profesora de folclore aragonés en Sádaba con dedicación parcial. El balance que hacen de esta pandemia es de unas 20 actuaciones canceladas entre festivales, misas y bodas, y una decena de presupuestos sin respuesta. Económicamente ha supuesto unas pérdidas notables que hacen tambalearse los cimientos de los grupos que las realizan, pero también supone la imposibilidad de llevar a cabo actuaciones sin ánimo de lucro, que sin duda, revierten en la vida cultural de los pueblos.

ENRIQUE MARTÍNEZ

El cantador y organizador del Certamen de Villafranca de Ebro señala que han sido varios los concursos suspendidos: Híjar, Lécera, Pastriz, Alfajarín, Villafranca de Ebro, Ayerbe, Mallén, Sallent de Gállego. Señaló que estas suspensiones acarrean también pérdidas en bares, hoteles, tiendas o panaderías de la propias localidades. «Siendo los certámenes un movimiento de 4 o 5 días de muchísima afluencia de visitantes a nuestros pueblos, a grosso modo se deja de ingresar en todos los negocios del municipio unos 4.500 euros. Estos son las pérdidas que nos ha producido el covid-19 a todos los municipios, y no tanto a las organizaciones».

GRUPO FOLCLÓRICO EL PILAR

Mónica Láinez es Co-Directora y Profesora de Baile del Grupo Folclórico el Pilar con dedicación parcial. “Nosotros como grupo tenemos firmados contratos de actuaciones para el verano que de momento aún no nos han cancelado”, explicó. No obstante los ensayos fueron suspendidos desde el día del inicio del confinamiento, mientras que las clases de canto, baile y rondalla se dieron por terminadas a mitad de marzo. «El futuro de todo está en el aire y con mucha ansiedad ante esta situación que no aclaran y que no sabemos cómo poderlo hacer bien», concluyó.

SONIA PLATERO

Profesora de Canto de Jota con dedicación total: “En un supuesto halagüeño en el que comenzamos a trabajar en Septiembre…” con una cantidad de gastos fijos derivados de su actividad (hipoteca de la academia, préstamo del coche) y otros gastos fijos derivados de la propia realidad familiar señala que la situación es «insostenible». Por el momento presenta unas pérdidas de unos 10.000 euros. Señala, además, dificultades para poder realizar el trabajo online. «No podemos trabajar porque dependemos en nuestra mayoría de espacios municipales. Con la cantidad de familias que se han quedado sin empleo las bajas en el próximo curso van a ser considerables. No se cómo subsistiremos”, aseveró.

MARIANO CALVO

Profesor y director de baile con dedicación a tiempo parcial que realiza su labor en la Escuela de Jota de Mallén desde hace 20 años y otras agrupaciones. «Tenemos 330 alumnos que en la actualidad se ven forzados -y nosotros como profesores- a privarse de su formación, clases y ensayos», señaló. Por otro lado, apunta también a la cancelación de citas ya acordadas para este verano. “Tenía reservadas 37 actuaciones con diferentes grupos y formaciones de las que la mayoría han sido anuladas.”

JOSE LUIS URBÉN

Profesor de canto de Jota, director de canto de Nobleza Baturra y Empresario, dedicación total. “Teníamos la esperanza de volver a la actividad en junio, en aquellos pueblos donde las fiestas son en verano, y se aprovechan para hacer los fines de curso. Con la suspensión de todas las fiestas hasta septiembre nos quedamos en la más desoladora situación. Yo tengo 661 euros mientras dure el estado de alarma. Y 1.800 de gastos al mes», explicó. Se queja de una decisión unilateral del Gobierno de Aragón y la Federación de Municipios y Comarcas, sin representantes de los sectores implicados. Estima sus pérdidas en unos 40.000 euros, no obstante, todavía le queda algo de esperanza: «Nos están pidiendo presupuestos de espectáculos de pequeño formato«.

JULIO LATORRE

Director y Profesor de canto de Jota de la Asociación Cultural Aires del Martín con dedicación parcial. Varias actuaciones suspendidas con su grupo de Jota que, o bien se han suspendido, o por el momento no se atreven a firmar el contrato, “ya que no hay unas pautas claras a seguir para contratarnos. Todo ello supone unas pérdidas económicas tremendas».

VÍCTOR MARTÍN

Profesor y Director de Rondalla en dedicación total. Suprimidas todas las clases de rondalla presenciales de los grupos Altomira de Alfamén, grupo Pasión por la Jota de Pina de Ebro, Grupo Villa de Longares, Escuela municipal de Calatorao, Rondalla del centro de mayores de Miralbueno, Rondalla Pasión por la música y clases en la Escuela de Jota Santa Isabel. Suprimidas también las actuaciones y los concursos en las fechas de abril, mayo, junio, julio y agosto. No obstante ha decidido apostar por el canal virtual: «Debido a la imposibilidad de las clases presenciales, se están realizando clases online en muchos de los grupos que doy clases».

INÉS MARTÍNEZ

Cantadora y Profesora de jota cantada a tiempo parcial. Entre clases y festivales sus ingresos han disminuido un 50% durante los últimos meses.

MARÍA HERRERA

Profesora de Jota Cantada, dedicación total. Suspendidos y aplazados 12 concursos de Jota Navarra desde marzo. “Por mi parte he tenido que suspender clases en los sitios donde tengo grupo numeroso y lo he compaginado con clases online, explicó. Solamente en Sanfermines tenía previstas tres actuaciones de contratación pública diarias del 7 al 14 de Julio y contrataciones en sitios privados, dos al día.

LORENA LARREA

Profesora de jota cantada a tiempo parcial. Suspendidas el 90% de las actuaciones desde marzo hasta septiembre. Debido a la imposibilidad de las clases y actuaciones presenciales durante este tiempo también se han realizado clases online y enviado materiales docentes para mantener la conexión con el alumnado.

JAVIER BADULES

Profesor de canto y Rondalla, director de Aires Monegrinos con dedicación total. El Grupo Elenco clausuró sus cursos; la Rondalla Peña Fragatina cesó su actividad y el pabellón de ensayos fue usado para los temporeros afectados por el Covid-19; el Concurso de Sariñena aplazó su final; el Concurso de Sallent de Gállego fue suspendido. Este es el balance que hace de los últimos meses, a los que hay que sumar las 60 cancelaciones -con 1.200 euros de media- de Aires Monegrinos entre rondas, misas, festivales, bodas y celebraciones.

SERGIO ASO

Profesor de Rondalla con dedicación total, Aso apunta a una disminución en la facturación del 65%. Destaca la cancelación del Juntón 2020 en Calanda, producción de unos 20.000 euros que deja un poso económico significativo en la localidad con todo lo relacionado con la hostelería, catering, equipos técnicos o merchandising. Además también fue suspendido el Campus Juntón Villa de Calanda que daba empleo a 10 personas entre monitores y profesores y dejaba un poso económico de 12.000 euros. En este balance también incluye Aso el aplazamiento del estreno de un espectáculo cuya producción está cuantificada en unos 12.000 euros; así como el aplazamiento de la grabación y lanzamiento de dos producciones discográficas cuantificadas en 6.000 euros.

JOSÉ ANTONIO ESTEBAN

Profesor de Rondalla, dedicación total. Cese de actividad por completo. Muy activo en cuanto a la cesión de composiciones y arreglos para varias formaciones.

JOSE LUIS GARCÍA Y MARI CARMEN LÓPEZ

Gerentes y profesores de Babu y Directores de Etampa Baturra, dedicación total. Las pérdidas contabilizadas entre las clases y los festivales que tenían firmados hasta marzo ascienden a 32.000 euros. No se cuentan las posibles contrataciones que ya se tenían presupuestadas y que se han paralizado totalmente. Ni se incluyen en la Academia los gastos fijos de luz, gestoría, comunidad, reparaciones, impuestos.

BEATRIZ BERNAD

Cantadora, profesora de Jota y gerente de su propia academia con dedicación total. «Gracias al esfuerzo del alumnado he llevado a cabo mis clases por videollamada. Del total de los matriculados solo han decidido continuar un porcentaje moderado», explicó. No obstante, apunta que la disminución del número de alumnos y el descuento aplicado en su mensualidad para compensar la calidad de las clases online implican «pérdidas significativas» a nivel económico. «En mi carrera artística ha supuesto la anulación de mis fechas contratadas para llevar a cabo un espectáculo nuevo que se presentó en el mes de octubre y contrataciones personales para eventos» concluyó.