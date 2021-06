Un joven irrumpe en el Ayuntamiento de Calanda para amenazar al alcalde

Un joven de unos 30 años de edad vecino de Calanda ha irrumpido esta mañana en el Ayuntamiento del municipio con un teléfono móvil en la mano que algunos testigos confundieron inicialmente con un cuchillo. Le ha dado una patada a la puerta y ha entrado al despacho del alcalde, Alberto Herrero, que en ese momento se encontraba en Madrid.

El joven estaba «nervioso», según han explicado los trabajadores del consistorio, e incluso ha llegado a amenazarles diciendo: «yo me voy a Teruel, pero a alguno me llevo por delante». El vecino ha sido reducido por los agentes del cuartel de Calanda, que han acudido ante la alerta de los trabajadores. En el cacheo posterior en la plaza de España, los agentes han comprobado que no iba armado.

Al parecer, minutos antes del incidente en la Casa Consistorial, agentes de la Guardia Civil se habían personado en la vivienda del individuo para requisarle un perro que hace unos días mordió a un menor. El joven habría decidido descargar su rabia contra el alcalde, a quien no es la primera vez que amenaza, según fuentes consultadas por La COMARCA.