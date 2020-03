Los jóvenes aprenden que los electrodomésticos tienen una segunda vida con una reparación

En la era del «usar y tirar» el Consorcio de Residuos de la Agrupación nº 7 ha concienciado este viernes a los jóvenes en la importancia de darle una segunda vida a los objetos cuando se estropean. Un electrodoméstico roto no tiene por qué tirarse si no que se puede reparar y en caso de que no se pueda, debe ir a un punto concreto para reciclar y no al contenedor convencional.

El 10ª Repair Café de España, el primero en el medio rural, ha tenido lugar este viernes por la mañana en la Lonja de la Plaza de España de Alcañiz. En el evento, dedicado a la reparación, alumnos de las ramas de formación profesional del IES Bajo Aragón así como el Teleservicio Bajo Aragón han formado un grupo de voluntarios que han ayudado a reparar los objetos dañados gratuitamente.

El evento ha estado respaldado por el Gobierno de Aragón, y por ello ha contado con la presencia de la directora general de Cambio Climático y Educación Ambiental, Marta de Santos Loriente; así como por la Fundación Repair Café.

Las personas que han podido traer de casa sus objetos rotos como tostadoras, lámparas, secadores de cabello, ropa, bicicletas, juguetes, vajillas para los que los reparadores de Repair Café casi siempre han tenido una solución.

La directora general de Cambio Climático y Educación Ambiental de DGA, Marta de Santos Loriente; junto con el presidente del Consorcio, Aitor Clemente / L. Castel

Objetivo: promover la reparación

El objetivo del Consorcio de la Agrupación nº 7, en colaboración con el Ayuntamiento de Alcañiz, es promover la reparación y ayudar así a reducir la montaña de deshechos. La reparación permite ahorrar dinero y recursos, y contribuye a la reducción de las emisiones de CO2.

«Es una necesidad. Solemos tirar demasiadas cosas a la basura, incluso algunas con desperfectos menores y que podrían tener una nueva oportunidad después de una simple reparación. Lamentablemente, la cultura de la reparación no está actualmente muy arraigada en la sociedad y con Repair Café queremos hacer ese cambio», ha apuntado el presidente del Consorcio, Aitor Clemente.