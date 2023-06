Juan Bautista Bello se despide del Zafán: «Creo que era el momento de hacer un cambio. El trabajo está hecho»

Llegó el final de temporada y se despide del banquillo del Zafán F.S. ¿Sentimientos encontrados?

Sí. A ver, he tomado la decisión de dejar el equipo porque quizás toca renovar. Llega un momento que los propios jugadores te pillan de vuelta más fácil. Toca renovar y que entre savia nueva. Creo que era el momento y de mutuo acuerdo con la directiva les hice ver que necesitaba un relevo.

Han sido dos temporadas muy exigentes: esta última en Tercera y la anterior con el ascenso agónico en la última jornada...

¿Cuántos partidos lleva al frente del equipo?

¿El adiós es definitivo?

No, no. Yo seguiré apoyando en la sombra para lo que necesite el club. ¿Puede haber otro proyecto? No se sabe. Pero siempre estaré cerca del Zafán F.S.